Danla isminin anlamı ne? Danla Bilic'in gerçek adı ne?
Youtuber Danla Bilic Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Peki, Danla Bilic kimdir? Danla'nın anlamı ne demek? Danla Bilic'in gerçek ismi ne? Röportaj ışığında merak edilen sorulara yakından bakalım...
Danla Bilic, Youtube'da Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu, hakkında merak edilenleri yanıtladı... Peki, Danla Bilic kimdir? İsminin anlamı ne, gerçek adı ne? Youtube videolarına nasıl başladı? İşte Danla Bilic'in öyküsü...
DANLA BILIC KİMDİR?
Öncelikle Danla Bilic kimdir? 5 Ekim 1994 yılında Kütahya'da doğan Danla Bilic, lise döneminde güzel sanatlar üzerine eğitim aldı. Müzik bölümünde piyano ve yan fülüt çalan Bilic, 2012 yılında üniversite için İstanbul'a gelip yerleşmiş. Babası emekli bir asker. Üniversitede 6 yıl eğitim gören Bilic, okulu bırakmış. Bugün videoları milyonlarca kez izlenen Bilic, "Ben hiçbir zaman arkadaş çevreme çok fazla Youtuber, Blogger almamaya çalıştım" diyor.
DANLA NE DEMEK? DANLA BILIC'İN GERÇEK İSMİ NE?
Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın Danla isminin anlamı nedir? sorusuna şu yanıtı veriyor: Aslında ismim Damla. Öylesine twitter'da sürekli ismimi yanlış yazıyordum Danla diye. Sonra Danla kaldı. O dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü vardı Bilic. Çok hayrandım, sonra soyadımı Bilic yaptım. 2000 takipçim falan vardı. Öyle kaldı.Gerçekte ismim Damla Aktepe, bambaşka... Soyadım da internette yanlış yazıyor.
PEKİ MAKYAJLA İLGİSİ NE?
Seviyorum makyaj malzemelerini almayı, incelemeyi. Normalde ben psikolojisi öğrencisiydim. Bıraktım. Kimseye kötü örnek olmayayım ama okula başlarken biliyordum. 6. senemde bıraktım. Çok kötü bir öğrenciydim. 2 sene hazırlık okudum, sonra 4 sene okudum. Hala çok baştaydım.