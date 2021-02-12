Danla isminin anlamı ne? Danla Bilic'in gerçek adı ne?

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DANLA NE DEMEK? DANLA BILIC'İN GERÇEK İSMİ NE?

Danla Bilic, Armağan Çağlayan'ın Danla isminin anlamı nedir? sorusuna şu yanıtı veriyor: Aslında ismim Damla. Öylesine twitter'da sürekli ismimi yanlış yazıyordum Danla diye. Sonra Danla kaldı. O dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü vardı Bilic. Çok hayrandım, sonra soyadımı Bilic yaptım. 2000 takipçim falan vardı. Öyle kaldı.Gerçekte ismim Damla Aktepe, bambaşka... Soyadım da internette yanlış yazıyor.