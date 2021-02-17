Neslihan Atagül paylaştı, 1.3 milyon beğeni aldı: Peki, Neslihan Atagül kimdir? Yakından bakalım...

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NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR? NERELİ, YAŞI, BOYU, BURCU...

Peki, Neslihan Atagül kimdir? Yakından bakalım: Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. Aslan burcu olan Atagül, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Neslihan Atagül'ün boyu, kilosu, göz rengi için Wikipedia'da 1.69, 49 kilo ve göz rengi için yeşil ifadeleri yer alıyor. Atagül oyunculuk kariyerine 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle başladı. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.