Neslihan Atagül paylaştı, 1.3 milyon beğeni aldı: Peki, Neslihan Atagül kimdir? Yakından bakalım...
Bir süre önce rahatsızlığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, Instagram hesabından 3 fotoğraf paylaştı, beğeni sayısı 1.3 milyonu geçti. Peki, Neslihan Atagül kimdir? Biyografisi, oyunculuk kariyeri, yaşı, burcu, boyu...İşte Neslihan Atagül'ün yaşam öyküsü...
Neslihan Atagül... Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile izleyici ile buluşan Neslihan Atagül, diziden geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle ayrılmıştı. Hayranlarıyla Instagram hesabından buluşan Atagül'ün 'Bir zamanlar...' notuyla paylaştığı fotoğrafları yaklaşık 1.3 milyon beğeni aldı...
NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR? NERELİ, YAŞI, BOYU, BURCU...
Peki, Neslihan Atagül kimdir? Yakından bakalım: Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. Aslan burcu olan Atagül, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. Neslihan Atagül'ün boyu, kilosu, göz rengi için Wikipedia'da 1.69, 49 kilo ve göz rengi için yeşil ifadeleri yer alıyor. Atagül oyunculuk kariyerine 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle başladı. Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Atagül, 2011 yılında "Hayat Devam Ediyor" adı dizide boy gösterdi. 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan filmde Zehra rolüne hayat verdi. Araf filminde rol alan Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen’in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile Paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.
Senden Bana Kalan adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolleri paylaştı. Ekim 2015 başrollerini Burak Özçivit ile paylaştığı Kara Sevda adlı dizide izleyici ile buluştu. Atagül, 2016 yılında Kadir Doğulu ile evlendi.