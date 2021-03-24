Çiftler için evde yapılabilecek 10 etkinlik önerisi

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Şu anda evlerinizde bu yazıyı okuyorsanız, endişe etmeyin. Bizler de evlerimizdeyiz ve evdeki vaktin nasıl daha keyifli ve verimli bir hale getirebileceğimizle ilgili kafa yoruyoruz... Pandemi süreci tüm dünyayı etkiledi ama ilişki müessesesini bir başka etkiledi, kabul edelim... Sevgilinizle ya da eşinizle evde ne gibi aktiviteler yapabileceğinizi araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Evde sevgilinizle yapabileceğiniz en eğlenceli çift aktivitelerini derledik. Eğer daha samimi bir şeyler arıyorsanız sizi şöyle alalım.