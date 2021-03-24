Çiftler için evde yapılabilecek 10 etkinlik önerisi
Pandemi dolayısıyla evde geçirdiğimiz süre bir hayli arttı. Bu yüzden evde yapabileceğimiz çoğu aktiviteyi de tükettik. Peki, başka neler yapabiliriz, evde nasıl vakit geçirebiliriz diyorsanız, işte size mükemmel 10 fikir...
Şu anda evlerinizde bu yazıyı okuyorsanız, endişe etmeyin. Bizler de evlerimizdeyiz ve evdeki vaktin nasıl daha keyifli ve verimli bir hale getirebileceğimizle ilgili kafa yoruyoruz... Pandemi süreci tüm dünyayı etkiledi ama ilişki müessesesini bir başka etkiledi, kabul edelim... Sevgilinizle ya da eşinizle evde ne gibi aktiviteler yapabileceğinizi araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Evde sevgilinizle yapabileceğiniz en eğlenceli çift aktivitelerini derledik. Eğer daha samimi bir şeyler arıyorsanız sizi şöyle alalım.
1) Kapalı Piknik Yapın
Hava berbatsa veya dahası güzel olsa bile pek bir şey fark etmiyorsa (Yani hepimiz evlerimizde pandeminin geçmesini bekliyorsak) piknik keyfinden mahrum kalacağımız anlamına gelmez. Eğlenceli piknik ortamını evde de yaratabilirsiniz. Hazırlıklara başlarken bir de bakacaksınız ki çoktan moda girmişsiniz. Yere bir battaniye serin ve hazırladığınız yiyecekleri afiyetle yuvarlayın. Varsa bunu terasta ya da balkonda yapın. İçeride yapıyorsanız pencereleri açın, pencere kenarında yapın, gökyüzünü görebileceğiniz mesafede olun. Bonus: Eğer varsa, tüylü bir arkadaşınızla yakalamaca oynayın.
2) Yeni Bir Kahve Türü Yapın
Uzman olmasanız bile, günlük kafein seçiminizi renklendirmek bir tür aydınlanma olabilir.
Belirli bir yapım kahveyi içmek için dışarı çıkmayı seviyorsanız, onu evde nasıl yeniden yaratabileceğinizi görün.
3) Teknolojiden Uzaklaşın
Burada anneniz gibi konuşuyorsak, belki bunun nedeni annenizin bazen iyi fikirleri olmasından kaynaklanıyor olabilir? Dinle, her şeyin fişini çekmeni önermiyoruz, sadece bir süre ekranlara ara ver. O zaman aslında birbirinize bakıp konuşacak şeyler bulabilirsiniz. Her zaman bir zaman sınırı belirleyebilirsiniz. Çok sayıda çift, telefonsuz akşam yemekleri veya bir saat teknolojisiz yemek için kurallar koyar. Sözlerinize bağlı kaldığınızdan emin olmak için potansiyel olarak WiFi'nizi duraklatabilirsiniz.