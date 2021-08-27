Dik ve sıkı kalçalar için 13 egzersiz hareketi ve 7 öneri
Sıkı ve biçimli kalçalara mı sahip olmak istiyorsunuz? Evde yapabileceğiniz bir kaç hareket ile dik ve biçimli kalçalara sahip olabilirsiniz. Sizler için hem 13 egzersiz hareketi hem de kalçalarınızın biçimli durması için Elele arşivinden 7 tüyo derledik. Vücudunuzu yaza hazırlamak artık çok kolay!
Dik ve sıkı kalçalara mı sahip olmak istiyorsunuz? Kalçalarınızın şeklinden şikayetçi misiniz? Bu yazımızda size mükemmel kalçalara sahip olmanın tüyolarını vereceğiz. Evde yapabileceğiniz bir kaç hareket ile dikkat etmeniz gereken önerileri listeledik. Sıkı ve çıkık kalçalara sahip olmak artık daha kolay.
Öncelikle, egzersizleri haftada 3 gün, birer gün ara vererek uygulayın. Her gün 20-30 dakikalık tempolu yürüyüş, koşu, yüzme, ip atlama gibi kardiyo egzersizleriyle ter atın. Olumlu sonucu görmek için egzersizin yanında beslenmenize de dikkat edin.
Bük ve tekmele
A- Elleriniz omuzlarınızın, dizleriniz kalçalarınızın altında olacak şekilde dört ayak üzerinde pozisyon alın. Sol bacağınızı geriye doğru uzatın, parmak ucunuz ileriyi göstersin.
B- Sonrasında dizinizi bükerek, kalça yüksekliğinde sol omzunuza doğru çekin, 90 derecelik açıyı bulduğunuzda tekrar geriye uzatarak A pozisyonuna dönün. Her iki bacak için 16 kez tekrarlayın.
Kaldır ve uzat
A- Bir sandalyenin yanında elleriniz omuzlarınızın, dizleriniz kalçalarınızın altında olacak şekilde dört ayak üzerinde pozisyon alın. Sağ bacağınızı dizden 90 derece bükülüyken sandalyenin üzerine koyun.