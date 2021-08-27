Dik ve sıkı kalçalar için 13 egzersiz hareketi ve 7 öneri

1 / 23

Dik ve sıkı kalçalara mı sahip olmak istiyorsunuz? Kalçalarınızın şeklinden şikayetçi misiniz? Bu yazımızda size mükemmel kalçalara sahip olmanın tüyolarını vereceğiz. Evde yapabileceğiniz bir kaç hareket ile dikkat etmeniz gereken önerileri listeledik. Sıkı ve çıkık kalçalara sahip olmak artık daha kolay.

Öncelikle, egzersizleri haftada 3 gün, birer gün ara vererek uygulayın. Her gün 20-30 dakikalık tempolu yürüyüş, koşu, yüzme, ip atlama gibi kardiyo egzersizleriyle ter atın. Olumlu sonucu görmek için egzersizin yanında beslenmenize de dikkat edin.