Mart ayında okunacak favori 5 kitap

Belki de Biriyle Konuşmalısın
Lori Gottlieb
HEP
Uzman psikoterapist ve yazarın sözcükleriyle ‘bir terapist, onun terapisti ve hayatlarımız’ arasındakiler açıklığa kavuşacak. Başka dünyalara yolculuk ederken kendi ruhumuza dokunan satırlara denk geleceğinizden eminiz. Yazarın bir de uyarısı var: Kendinizi görürseniz bu hem tesadüfi hem de kasti yapılmıştır.
Yankı
Müge Koçak
CAN
Sıradan hayatlarımızın karanlığından şiddete, açgözlülükten saçma sapan yaşamlara özenle örülmüş bir ilk kitap. Cesur ve sözcüklerle dans eden yazarın kalemi riskli meseleleri sayfalara özenle döküyor. Tüm öyküler ise bir hayal gücünün ışığında bizleri bekliyor.
Empedokles’in Dostları
Amin Maalouf
YKY
Okyanusun kıyısında iki kişilik bir ada. Tüm teknolojinin etkisiz hale geldiği anda buluşan iki insan. Dünyanın sonuna geldiğine dair dedikodular ve bu karmaşaya son vermek üzere karşımıza çıkan bir grup gizemli topluluk. Yazarın ‘distopik bir dünya nasıl yazılır?’ sorusuna verdiği bu usta örneği kaçırmayın.
Çıplakları Giydir
Dorothy Parker
DELİ DOLU
Düşlediğiniz romantizmi bulamadınız mı? Hayatı dev bir lunapark sananlara acı gerçekleri fısıldayan Parker ile tanışın! İnsan ilişkilerinin röntgenini çeken öyküler, size de yüzleşmek için bir fırsat tanıyor. Zaman makinesine atlayın, okunacaklar var.