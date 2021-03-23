Mart ayında okunacak favori 5 kitap

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Belki de Biriyle Konuşmalısın

Lori Gottlieb

HEP

Uzman psikoterapist ve yazarın sözcükleriyle ‘bir terapist, onun terapisti ve hayatlarımız’ arasındakiler açıklığa kavuşacak. Başka dünyalara yolculuk ederken kendi ruhumuza dokunan satırlara denk geleceğinizden eminiz. Yazarın bir de uyarısı var: Kendinizi görürseniz bu hem tesadüfi hem de kasti yapılmıştır.