2021 yılının en iyi 20 kadın parfümü
Trendler değişiyor ve favori kokunuzu güncellemenin tam zamanı. Dışarıda binlerce parfüm çeşidi var ve mükemmel kokuyu bulmak istiyorsanız merak etmeyin. Herkes için bir seçeneğimiz var. İşte 2021 yılının öne çıkan en iyi 20 kadın parfümü
Bu sezon en çok satan parfümlerden bazılarını sizin için seçtik ve doğal içerik tercih edenler için de birkaç seçenek ekledik. Bu kokular ilgili en sevdiğimiz şey, çoğunun sizi bir sezondan diğerine taşıyabilmesidir. 2021'de yeni parfümünüzle kendinizi mutlu edin.
İşte bu sezondaki favori kokularımız:
1- Diptyque Do Son Eau de Toilette
Sümbülteber, portakal çiçeği, yasemin ve deniz akorunun karışımı.
2- Armani Beauty Sì Passione Eau de Parfum
Gül kokusunu ve odunsu vanilyayı harmanlayan meyveli çiçek kokusu.
3- Lanvin Eclat de Fleurs Eau de Parfum
Meyveli ve çiçeksi aynı zamanda baharatlı. Armut, çiçek buketi ile harmanlanarak odunsu, misk akordu ile birleşmiş.
4- Maison Margiela Replica Under The Lemon Tree
Narenciye kokusu sevenler için mükemmel bir koku. Limon aroması, petitgrain özü ve orta notalarda kişniş özü, yerba mate ve yeşil çay ile kakule özünün üst notalarının harmanı. Aynı zamanda sedir ağacı özü ve beyaz misk içeriyor.