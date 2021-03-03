2021 yılının en iyi 20 kadın parfümü

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Bu sezon en çok satan parfümlerden bazılarını sizin için seçtik ve doğal içerik tercih edenler için de birkaç seçenek ekledik. Bu kokular ilgili en sevdiğimiz şey, çoğunun sizi bir sezondan diğerine taşıyabilmesidir. 2021'de yeni parfümünüzle kendinizi mutlu edin.

İşte bu sezondaki favori kokularımız:

1- Diptyque Do Son Eau de Toilette

Sümbülteber, portakal çiçeği, yasemin ve deniz akorunun karışımı.