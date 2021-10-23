Çatlak topuklar için en iyi 11 ürün: Pembe yumuşacık topuk mümkün
Bir haftalık düzenli bakımla açık ayakkabıların neden olduğu sert dokuyu yumuşatmak ve pürüzsüz topuklara sahip olmak çok kolay. İşte birbirinden farklı işlemler ile çatlak topuklarla mücadele eden 11 ürün
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SKINFOOD SHEA BUTTER AVOKADO EL&AYAK BAKIM KREMİ
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NEUTROGENA BESLEYİCİ AYAK KREMİ
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SALLY HANSEN MOıSTURIZING NEMLENDİRİCİ AYAK KREMİ
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SCHOLL VELVET SMOOTH EXPRESS TOPUK ROLL