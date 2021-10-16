Gündüz cilt bakımı nasıl yapılmalı? 13 adımda gündüz yüz bakım rutini

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Tonik

Cildinizin pH seviyesini düzenleyen yeni nesil tonikler antioksidanlar ve B vitamini türevleri açasından çok zengin. Cildiniz için doğru toniği seçtiğinizden emin olun. Alkol bazlı tonikler, cildiniz için gerekli olan koruyucu yağları alarak kurumaya neden olabilir.



BIODERMA SEBIUM LOTION ARINDIRICI TONİK