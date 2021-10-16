Gündüz cilt bakımı nasıl yapılmalı? 13 adımda gündüz yüz bakım rutini
Serum, nemlendirici, yağ... Hangi sırayla uygulanmalı acaba? İşte adım adım gündüz cilt bakımı... Tüm adımları anlattık!
Temizleyici
Sabahları yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizliğe başlayın ve cildinizle uyumlu bir temizleyici kullanın.
NUXE PETALES DE ROSE YÜZ TEMİZLEME KÖPÜĞÜ
Temizleyici
Sabahları yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizliğe başlayın ve cildinizle uyumlu bir temizleyici kullanın.
MURAD HYDRATION 4 ETKİLİ TEMİZLEYİCİ
Tonik
Cildinizin pH seviyesini düzenleyen yeni nesil tonikler antioksidanlar ve B vitamini türevleri açasından çok zengin. Cildiniz için doğru toniği seçtiğinizden emin olun. Alkol bazlı tonikler, cildiniz için gerekli olan koruyucu yağları alarak kurumaya neden olabilir.
BIODERMA SEBIUM LOTION ARINDIRICI TONİK
Tonik
Cildinizin pH seviyesini düzenleyen yeni nesil tonikler antioksidanlar ve B vitamini türevleri açasından çok zengin. Cildiniz için doğru toniği seçtiğinizden emin olun. Alkol bazlı tonikler, cildiniz için gerekli olan koruyucu yağları alarak kurumaya neden olabilir.
L’OREAL DEĞERLİ ÇİÇEKLER TONİK