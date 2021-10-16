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Gündüz cilt bakımı nasıl yapılmalı? 13 adımda gündüz yüz bakım rutini

Serum, nemlendirici, yağ... Hangi sırayla uygulanmalı acaba? İşte adım adım gündüz cilt bakımı... Tüm adımları anlattık!

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Temizleyici
Sabahları yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizliğe başlayın ve cildinizle uyumlu bir temizleyici kullanın.

NUXE PETALES DE ROSE YÜZ TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 

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Temizleyici
Sabahları yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizliğe başlayın ve cildinizle uyumlu bir temizleyici kullanın.

MURAD HYDRATION 4 ETKİLİ TEMİZLEYİCİ

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Tonik
Cildinizin pH seviyesini düzenleyen yeni nesil tonikler antioksidanlar ve B vitamini türevleri açasından çok zengin. Cildiniz için doğru toniği seçtiğinizden emin olun. Alkol bazlı tonikler, cildiniz için gerekli olan koruyucu yağları alarak kurumaya neden olabilir.

BIODERMA SEBIUM LOTION ARINDIRICI TONİK

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Tonik
Cildinizin pH seviyesini düzenleyen yeni nesil tonikler antioksidanlar ve B vitamini türevleri açasından çok zengin. Cildiniz için doğru toniği seçtiğinizden emin olun. Alkol bazlı tonikler, cildiniz için gerekli olan koruyucu yağları alarak kurumaya neden olabilir.

L’OREAL DEĞERLİ ÇİÇEKLER TONİK