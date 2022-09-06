Gönül çelen ambalajlar: Ambalajıyla göz dolduran 10 ürün
Gelin itiraf edelim; bazen bir ürünü alma kararımızı o ürünün içeriğinden çok ambalajı belirleyebiliyor. Tam da aşk ayının içindeyken, kalbimizi 12’den vuran ürünleri bir araya topladık.
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Ambalajlarıyla gönlümüzü fetheden, göze hitap eden 10 ürün.
Hazırlayan: Damla Durak
I HEART REVOLUTION HEARTBREAKERS MATTE BLUSH ALLIK 89.95 TL
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LOTTIE LONDON CRUSH ALLIK 64.95 TL
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NARS CLAUDETTE FAR PALETİ 550 TL
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NATASHA DENONA LOVE CHEEK DUO ALLIK 539 TL