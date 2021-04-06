2021 İlkbahar/Yaz trend raporu doğallığın izinde

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2021 İlkbahar/Yaz makyaj trendleri: Daha önce benzerini yaşamadığımız ilginç bir yıl, elbette güzellik trendlerini şekillendiren moda haftalarına da yansıdı. Makyaj trendleri pandeminin de etkisiyle sadelik ve doğallığa yöneldi. Dijital şovların gölgesinde geçen moda haftalarından yansıyan trendler eyeliner’la belirginleştirilmiş gözlerle varla yok arası makyaja odaklanıyor. Duru bir ten makyajıyla kontrast oluşturan kırmızı dudaklar, kedi gözü makyaj ve buğulu gözler bir kez daha adından söz ettiriyor.