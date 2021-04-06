2021 İlkbahar/Yaz trend raporu doğallığın izinde
Benzersiz bir yılın ardından güzellik trendleri de değişimden nasibini alıyor. Makyaj trendleri pandeminin de etkisiyle sadeliğe ve doğallığa yöneliyor. Bu yılın ilkbahar-yaz trendlerine kulak verin, bakın neler söylüyor? İşte 2021 İlkbahar/Yaz makyaj trendleri
2021 İlkbahar/Yaz makyaj trendleri: Daha önce benzerini yaşamadığımız ilginç bir yıl, elbette güzellik trendlerini şekillendiren moda haftalarına da yansıdı. Makyaj trendleri pandeminin de etkisiyle sadelik ve doğallığa yöneldi. Dijital şovların gölgesinde geçen moda haftalarından yansıyan trendler eyeliner’la belirginleştirilmiş gözlerle varla yok arası makyaja odaklanıyor. Duru bir ten makyajıyla kontrast oluşturan kırmızı dudaklar, kedi gözü makyaj ve buğulu gözler bir kez daha adından söz ettiriyor.
KAŞLAR BİR ADIM ÖNE ÇIKSIN
Gucci, Moschino, Versace ve Chanel’in modellerinde rastlayabileceğiniz gibi bu bahar kaşlara her zamankinden daha çok dikkat çekeceğiz. Kaşların görünümünü ortaya çıkarmak için alt kirpiklere de maskara sürmeyi unutmayın.
KEDİ GÖZLERİN DÖNÜŞÜ
Maske kullanırken tek silahımız olmasından ötürü, geçen yıl öne çıkan ve 2021’de de varlığını sürdüren trendlerin başında belirgin göz makyajı geliyor. Kedi gözü makyajı yaratmanın anahtarı kusursuz bir eyeliner uygulaması, püf noktası ise göz kalemiyle alt kirpiklerin diplerini renklendirmek.
ONSUZ ASLA!
Kırmızı ruj olmadan mı? Asla. Kırmızı ruj dediğin ne maske dinliyor ne pandemi. Siz, siz olun, makyaj çantanızdan kırmızı ruju çıkarmayın; nerede, ne zaman ihtiyacınız olacağını bilemezsiniz değil mi?