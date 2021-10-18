Dudaklar neden çatlar? Dudakları yumuşacık yapan en iyi 15 lip balm

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NEDEN ÖNEMLİ?

Derisi çok hassas olan dudaklarınız aşırı hasar gördüğünde kuruyor, çatlıyor hatta kanıyor ve ağrıya kadar uzanan sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Dudak kremleri içerdikleri değerli yağlarla dudak dokusunu iyileştiriyor. Dudakların doğal koruma kalkanını onarıyor. Çatlaklara anında etki ederek rahatlama sağlıyor. Ayrıca dudakları nemlendirirken yaşlılık etkilerine karşı bakım yapıyor.