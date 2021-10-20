Hızlı ve etkili! 5 dakikalık makyajda ihtiyacınız olacak 14 ürün önerisi!

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5 dakikada makyaj sadece bir fantezi değil, gayet mümkün! Peki hızlı ve pratik 5 dakikalık makyajda ihtiyacınız olan makyaj malzemeleri neler? İşte aydınlatıcıdan bronzer'a, allıktan ruja 5 dakikalık makyajda ihtiyacınız olabilecek 14 farklı ürün!

CLINIQUE BRONZLAŞTIRICI PUDRA