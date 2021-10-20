Hızlı ve etkili! 5 dakikalık makyajda ihtiyacınız olacak 14 ürün önerisi!
5 dakikada makyaj mümkün mü? Mümkün! Hızlı güzelliğin formülü çoook basit. Uygula ve yola koyul... Peki hangi ürünlerle? 5 dakikalık makyajda ihtiyacınız olabilecek ürünleri ve farklı markalardan alternatiflerini 14 üründe bir araya getirdik!
1 / 14
5 dakikada makyaj sadece bir fantezi değil, gayet mümkün! Peki hızlı ve pratik 5 dakikalık makyajda ihtiyacınız olan makyaj malzemeleri neler? İşte aydınlatıcıdan bronzer'a, allıktan ruja 5 dakikalık makyajda ihtiyacınız olabilecek 14 farklı ürün!
CLINIQUE BRONZLAŞTIRICI PUDRA
2 / 14
DIOR AYDINLATICI
3 / 14
NARS AYDINLATICI PUDRA
4 / 14
BOBBI BROWN KAPATICI