Yaşasın ışıldamak! Altın yansımalı 12 makyaj ürünü
Altın yansımalar sonbaharın en karşı konulmaz trendi olarak karşımızda! Pembeler ve bakır tonları onunla daha çok anlam kazanıyor. Her günü özel hissetmek için ayna karşısına geçiyoruz! İşte altın yansımalar içeren 12 kozmetik ürünü...
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Altın ışıltılı bir son dokunuşa ihtiyacınız varsa makyajınızda, bu ürünler tam size göre. İşte aydınlatıcısından rujuna, altın ışıltı içeren 12 kozmetik ürün.
BOBBI BROWN RUJ 230 TL
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YSL FAR 240 TL
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AVON OJE 14.99 TL
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ESSENCE AYDINLATICI 30.95 TL