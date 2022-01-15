Aşkı ateşle! 14 Şubat'a özel 10 farklı parfüm önerisi
14 Şubat Sevgililer Günü için parfüm arayışına girdiyseniz doğru yerdesiniz. Sizler için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hediye olarak değerlendirebileceğiniz 10 farklı kadın parfümü önerimiz var!
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14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri söz konusu olunca ilk akla gelen parfüm olur. Parfüm verilebilecek en güzel hediyelerden biridir... İşte 14 Şubat için 10 kadın parfümü önerisi!
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JEAN PAUL GAULTIER SCANDAL 80 ML
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GUERLAIN MON 100 ML
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ESTEE LAUDER BEAUTIFUL BELLE 100 ML
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JO MALONE WHITE MOSS&SNOWDROP 100 ML