Aşkı ateşle! 14 Şubat'a özel 10 farklı parfüm önerisi

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14 Şubat Sevgililer Günü hediye seçenekleri söz konusu olunca ilk akla gelen parfüm olur. Parfüm verilebilecek en güzel hediyelerden biridir... İşte 14 Şubat için 10 kadın parfümü önerisi!

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JEAN PAUL GAULTIER SCANDAL 80 ML