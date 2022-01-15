Vegan, doğal, organik, bitkisel içerikli 8 farklı bakım ürünü

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Yüzde 100 Vegan

Roots of Strength cilt bakım serisindeki bu şekillendirici krem, Çinlilerin tıp alanında da kullandığı doğal kaynaklardan elde edilen yüksek etkili içeriklerden oluşuyor. Zencefil, ginseng ve tavşan kirazı bitkisinden oluşan üç güçlü kök ekstratı ile zenginleştirilmiş krem, cildin esnekliği artırıyor. Yeniden şekillendiriyor ve sıkılaştırıyor. Paraben ve mineral yağ içermiyor.

Roots of Strength Sıkılaştırıcı ve Şekillendirici Gündüz Kremi 159.90