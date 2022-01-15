Vegan, doğal, organik, bitkisel içerikli 8 farklı bakım ürünü
Hızla kirlenen dünyamıza karşı en büyük kozumuz bitkisel içerikler, doğal ürünler ve organik bakım. Bu ay kendinize bir iyilik yapın, doğanın sesine kulak verin.
Yüzde 100 Vegan
Roots of Strength cilt bakım serisindeki bu şekillendirici krem, Çinlilerin tıp alanında da kullandığı doğal kaynaklardan elde edilen yüksek etkili içeriklerden oluşuyor. Zencefil, ginseng ve tavşan kirazı bitkisinden oluşan üç güçlü kök ekstratı ile zenginleştirilmiş krem, cildin esnekliği artırıyor. Yeniden şekillendiriyor ve sıkılaştırıyor. Paraben ve mineral yağ içermiyor.
Roots of Strength Sıkılaştırıcı ve Şekillendirici Gündüz Kremi 159.90
Hafif ve Etkili
Yüzde 98 doğal içeriğe sahip. İçeriğindeki organik ebegümeci sayesinde saçlara hacim kazandırırken, silikon içermediği için ağırlık yapmıyor. Paraben, silikon ve renklendirici içermiyor. Ayrıca dermatolojik olarak test edilmiş ve doğada çözünebilen bir formüle sahip.
Yves Rocher Volume İnce Telli Saçlar İçin Hacim Veren Şampuan 32.90 TL
Cilt Bariyerini Güçlendiriyor
Koenzim Q10, brokoli tohumu yağı, badem yağı ve jojoba yağı karışımı ile formüle edilmiş. Kuru cildi derinlemesine nemlendiriyor. Aynı zamanda dış etkenlere karşı cilt bariyerini güçlendiriyor. Parfüm, sentetik boya, petro kimyasal maddeler, sentetik yağlar ve silikon içermiyor.
Urtekram Lavanta Özlü Vücut Yağı 57.90
Antioksidan Bakım
Cilt yüzeyinde oluşan leke, morluk ve şişlikleri kapatıyor. İçeriğindeki üzüm çekirdeği, çay ağacı, lavanta, yeşil çay, limon, A, C ve E vitaminleri sayesinde göz çevresinin daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor. Hassas ciltler dahil tüm cilt tipleri için uygun.
Organic Glam Kapatıcı 192 TL