Yıpranan saçlara 8 ürün önerisi: Saçlar için serum, krem, maske, şampuan

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HAVUÇ VE ARGAN BAKIMI

Argan ve havuç başta olmak üzere içerdiği bitkisel yağlarla saçınızı dipten uca besleyerek yoğun bir bakım yapıyor. Durulama gerektirmiyor. Düzenli kullanımda saç uçlarının kırılmasını engelliyor ve saça nem kazandırarak parlaklık sağlıyor.

ASHLEY JOY ARGAN SAÇ BAKIM SERUMU 68.95 TL