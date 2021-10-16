Yıpranan saçlara 8 ürün önerisi: Saçlar için serum, krem, maske, şampuan
Güzellik algısı yaşanan dönemin, coğrafyanın ve sosyo-kültürel faktörlerin etkisiyle sürekli değişiyor. Değişmeyen tek şey doğal özlerin ve yağların her zaman tercih edilmesi... Bitkisel içeriklerle, doğanın mucizevi dokunuşunu saçımıza taşıyoruz.
HAVUÇ VE ARGAN BAKIMI
Argan ve havuç başta olmak üzere içerdiği bitkisel yağlarla saçınızı dipten uca besleyerek yoğun bir bakım yapıyor. Durulama gerektirmiyor. Düzenli kullanımda saç uçlarının kırılmasını engelliyor ve saça nem kazandırarak parlaklık sağlıyor.
ASHLEY JOY ARGAN SAÇ BAKIM SERUMU 68.95 TL
DOĞANIN SİHİRLİ ELİ
İçeriğindeki sarımsak, kekik, ısırgan, biberiye, papatya ile zenginleştirilmiş formülü koparak dökülmelere karşı saçları besliyor. D-Pantenol, biotin, gliserin ve hyalüronik asit sayesinde parlak bir görünüm ve kolay tarama sağlıyor.
AVON NATUREPRO DÖKÜLME KARŞITI SARIMSAK VE KEKİKLİ ŞAMPUAN 19.99 TL
DERİNLEMESİNE BESLEME
Hindistan cevizi yağı ve değerli yağlar içeren besleyici formülüyle, saçlara yumuşaklık, hafiflik ve parlaklık sağlıyor. Saç diplerini derinlemesine beslerken, normal, kurumaya eğilimli ve sert saçlarınızı ağırlaştırmadan besliyor ve yumuşatıyor.
L’OREAL ELSEVE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI SAÇ MASKESİ 37.90 TL
JOJOBA VE EBEGÜMECİ
Nemsizlik, yumuşaklık kaybı ve mat görünüm için geliştirilen Phytjoba, doğal jojobalı ve ebegümeci ekstresi ile saçınızı nemlendiriyor, koruyor ve saç hidrasyonunu uzatıyor.
PHYTO PHYTOJOBA NEMLENDİRİCİ MASKE 184 TL