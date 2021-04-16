Instagram'da Hoşlandığınız Kişinin Dikkatini Çekme Yolları: 10 öneri

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1- Özel mesaj atmadan önce hoşlandığınız kişiyi takip edin

Birinin dikkatini çekmek istiyorsanız, onu takip edin. The Dating Advisory Board başkanı Jen Hecht, "Çoğu insan takip isteği gönderen kişilerin kim olduğunu görür ve istek attığınız hoşlandığınız kişi de sizi takip ederse, zaten bir adım öndesiniz" diyor. Gizli profili olan birine takip isteği atarsanız ve isteğinizi kabul etmezse, bir daha takip isteği göndermeyin. Muhtemelen size pek ilgi duymuyor.

2- Her fotoğrafı beğenmeyin

Tüm uzmanlar, hoşlandığınız kişinin gönderilerini sürekli olarak beğenmenin takıntı eylemi olarak görüyor. Bunun korkunç bir fikir olduğu konusunda hemfikirler. Yine de birden fazla fotoğrafı beğenecekseniz, işte önemli bir tavsiye size: "Hoşlandığınız kişinin sadece selfielerini ve seksi fotoğraflarını değil, farklı konulardaki çeşitli fotoğraflarını da beğenin.