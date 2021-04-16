Instagram'da Hoşlandığınız Kişinin Dikkatini Çekme Yolları: 10 öneri
Daha önce flört etmek genellikle ya yüz yüze yapılırdı ya da telefonla araşarak flört etmeye çalışırdınız. Fakat zamanla bu durum değişti; hoşlandığınız kişinin dikkatini çekmek artık daha kolay. İşte Instagram'da hoşlandığınız kişinin dikkatini çekme yolları: 10 öneri
Kolay yollu flört etmenin ilk yeri artık instagram. Bunu nasıl mı yapabilirsiniz. Bunu yapmanın birkaç ürkütücü olmayan hatta romantik olan yöntemleri var. İşte Instagram'da hoşlandığınız kişinin dikkatini çekme yolları ve 10 öneri
Bazen birini takip etmek bile cesur bir adım gibi olabiliyor. Ama ister inanın ister inanmayın işe yarıyor. Eğer size geri dönüş yaparsa bir iki fotoğraf beğenerek işlerin nereye gittiğini görebilirsiniz.
Bu mecra güvenli, mesafeli ve biraz da çocukça gelse de aslında sonuçları görseniz siz de şaşıracaksınız. Hoşlandığınız kişinin dikkatini çekmek için beğeni yapmanız ve mesaj atmanıza yardımcı olmak için Instagram'da flört etmenin yapılması ve yapılmaması gerekenleri derledik
1- Özel mesaj atmadan önce hoşlandığınız kişiyi takip edin
Birinin dikkatini çekmek istiyorsanız, onu takip edin. The Dating Advisory Board başkanı Jen Hecht, "Çoğu insan takip isteği gönderen kişilerin kim olduğunu görür ve istek attığınız hoşlandığınız kişi de sizi takip ederse, zaten bir adım öndesiniz" diyor. Gizli profili olan birine takip isteği atarsanız ve isteğinizi kabul etmezse, bir daha takip isteği göndermeyin. Muhtemelen size pek ilgi duymuyor.
2- Her fotoğrafı beğenmeyin
Tüm uzmanlar, hoşlandığınız kişinin gönderilerini sürekli olarak beğenmenin takıntı eylemi olarak görüyor. Bunun korkunç bir fikir olduğu konusunda hemfikirler. Yine de birden fazla fotoğrafı beğenecekseniz, işte önemli bir tavsiye size: "Hoşlandığınız kişinin sadece selfielerini ve seksi fotoğraflarını değil, farklı konulardaki çeşitli fotoğraflarını da beğenin.