Erken boşalmayı önlemek mümkün mü? Erken boşalma nasıl tedavi edilir? (videolu uzman anlatımı)
Erken boşalma, özellikle 40 yaş altı erkeklerde sık görülen bir cinsel sağlık sorunu. Peki erken boşalmayı önlemek mümkün mü? Erken boşalma nasıl tedavi edilir? ,Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, erken boşalmayla ilgili bilgiler verdi ve tedavi türlerini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.
Erken boşalma sorunu, tıp literatüründe “prematür ejekulasyon” veya “ejeculatio praecox” olarak bilinir. Erken boşalma sık görülen bir cinsel işlev bozukluğu olarak tanımlanıyor. Özellikle son zamanlarda cinsel terapi kliniklerine boşalmayı kontrol edememe şikayetleriyle pek çok erkek hasta müracaat etmektedir. "Neden erken boşalıyorum? Erken boşalan erkek ne yapmalı? Hangi doktora gitmeli? Erken boşalma tedavisi nedir?" diye merak edenler için Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, erken boşalmayla ilgili bilgiler verdi ve tedavi türlerini tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.