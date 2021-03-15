Müzik dünyasında Grammy Ödülleri heyecanı! İşte ödül sahipleri

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TAYLOR SWİFT BİR İLKE İMZA ATTI

Taylor Swift’in pandemi sürecinde yarattığı sürpriz albümü Folklore yılın albümü olurken 31 yaşındaki Swift böylelikle yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın oldu. Swift böylelikle daha önce aynı başarıyı gerçekleştiren Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon ile aynı seviyeye ulaştı.