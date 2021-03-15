Müzik dünyasında Grammy Ödülleri heyecanı! İşte ödül sahipleri

Aynı Altın Küre’de olduğu gibi önceden kaydedilmiş videolar ile canlı performansların gerçekleştiği etkinlik Los Angeles’ta düzenlendi. Gecede Dua Lipa, Taylor Swift, Cardi B, DaBaby, Blakc Pumas ve Post Malone gibi isimler sahne aldı.
ÖDÜL SAYISINI 28’E ÇIKARAN BEYONCE GECEYE DAMGA VURDU
Trevor Noah’nın sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde birçok isim farklı kategorilerde ödüle layık görülürken, geceye damga vuran isim ise Beyonce oldu. Beyonce gece farklı kategorilerde 4 ödül alarak toplam Grammy ödül sayısını 28’e çıkardı. Beyonce böylelikle en çok Grammy kazanan sanatçı haline geldi.
TAYLOR SWİFT BİR İLKE İMZA ATTI
Taylor Swift’in pandemi sürecinde yarattığı sürpriz albümü Folklore yılın albümü olurken 31 yaşındaki Swift böylelikle yılın albümü ödülünü üç kez kazanan ilk kadın oldu. Swift böylelikle daha önce aynı başarıyı gerçekleştiren Frank Sinatra, Stevie Wonder ve Paul Simon ile aynı seviyeye ulaştı.
İŞTE ÖDÜL KAZANAN İSİMLER
Yılın albümü
Folklore- Taylor Swift