Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'iydi: Buket Eroğlu'ndan Ercan Yazgan anısı
Bir dönemin ekran efsanesi 'Bizimkiler'i hatırlarsınız... Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'i oyuncu Buket Deroğlu, aynı dizide rol aldığı babası Ercan Yazgan'la ilgili çarpıcı bir anısını anlattı...
Buket Deroğlu, tiyatroya büyük emek vermiş sanatçı bir anne-babanın kızı. Türkiye onu 1989 yılında başlayan ve 16 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde sekreter Demet karakteriyle tanıdı. Buket Deroğlu, tiyatrocu İdil Yazgan ve 2018 yılında yaşamını yitiren Ercan Yazgan'ın kızı...
Günaydın'a konuşan Dereoğlu, Ercan Yazgan'ı özlediğini belirterek, "Bakın bu muhteşem ailem sayesinde hiç öz, üvey kavramım, sayılar, cinsler ya da şekiller, renkler, markalar en mühimi bir insanın dili ya da dini ne olursa olsun umurumda olmadı. Beni bu şekilde yetiştiren babam ve canım annemdi. Hayatta ilk eğitimi ailemizden alıyoruz. Ben de bugünüme bakarak gerekli temeli almış olduğumu düşünüyorum" diyor.
Ercan Yazgan'a ilgili bir anısını şöyle anlatıyor:
"Çok yıl önce sanırım hala lisedeydim. Ercan Yazgan - Cihat Tamer Tiyatrosu'ndayım Kadıköy Halk Eğitim merkezinde oynuyoruz, biletler günler öncesi bitmiş, sandalyeler satılmış salon ful. 15:00 matinesi saat 17:40 gibi bitti. Saat 21:00 suareye 3 saatten fazla var.
Ben de iki oyun arasında eve gidip biraz dinlenmek istedim. Ev çok yakın Moda'da. Arası yürürsen en çok 15 dakika. Geldim eve, yemek yedim, annemle oturdum, sohbet falan saat 20:00 gibi çıkıp tiyatroya geldim ki kuliste herkes oturmuş beni bekliyor.