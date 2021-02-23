Bizimkiler'in 'Sekreter Demet'iydi: Buket Eroğlu'ndan Ercan Yazgan anısı

2 / 6

Günaydın'a konuşan Dereoğlu, Ercan Yazgan'ı özlediğini belirterek, "Bakın bu muhteşem ailem sayesinde hiç öz, üvey kavramım, sayılar, cinsler ya da şekiller, renkler, markalar en mühimi bir insanın dili ya da dini ne olursa olsun umurumda olmadı. Beni bu şekilde yetiştiren babam ve canım annemdi. Hayatta ilk eğitimi ailemizden alıyoruz. Ben de bugünüme bakarak gerekli temeli almış olduğumu düşünüyorum" diyor.