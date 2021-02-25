Büyük değişim: Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş şimdi yoga eğitmeni
1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş, uzun süredir yoga eğitmenliği yapıyor. Peki Zeynep Tokuş kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tokuş'un biyografisine bakalım...
1998’de Türkiye’nin en güzel kızı seçilen, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş Yılmaztürk şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş'un kızı Ayşe ile yoga yaptığı anlar da büyük ilgi çekiyor. Peki Zeynep Tokuş Yılmaztürk kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tokuş hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...
ZEYNEP TOKUŞ YILMAZTÜRK KİMDİR?
Zeynep Tokuş, 1977 Ankara doğumlu. Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
1998 Star TV Güzellik Yarışması'nda birinci olmuştur. 1999 yılında Deli Yürek adlı dizide Zeynep rolünü canlandırarak oyunculuğa adım attı. Yazgı (2001) filmindeki rolüyle 13. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandı. Ünlü dizi çocuklar duymasında Meltem karakterini bir süre Pınar Altuğ yerine canlandırmıştır (2004) .
Üç çocuk annesi olan Tokuş, 2007 yılında katıldığı Buzda Dans adlı yarışmada birincilik elde etti.
TÜRKİYE'NİN TESCİLLİ GÜZELİ
İlk olarak 1998’de Türkiye'nin tescilli güzeli olarak tanıdığımız Zeynep Tokuş sonrasında dizi ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile oldukça ünlü bir isim haline geldi.