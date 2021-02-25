Büyük değişim: Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş şimdi yoga eğitmeni

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1998’de Türkiye’nin en güzel kızı seçilen, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği 'Deli Yürek' dizisiyle ünlenen Zeynep Tokuş Yılmaztürk şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor. Egzersiz yaptığı anları sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Tokuş'un kızı Ayşe ile yoga yaptığı anlar da büyük ilgi çekiyor. Peki Zeynep Tokuş Yılmaztürk kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Zeynep Tokuş hakkında merak edilenlere birlikte bakalım...