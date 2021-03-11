Karahan Çantay'ın kardeşi iddialar nedeniyle isyan etti!

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Milliyet'e konuşan Ceyhan Betül Çantay, ağabeyinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz, morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü. Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi"