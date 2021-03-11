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Karahan Çantay'ın kardeşi iddialar nedeniyle isyan etti!

Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Karahan Çantay'ın (47) kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay, çıkan haberler nedeniyle çok üzgün..

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90'lı yıllarda Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, matematik öğretmenliği yaptığı Tayland'da trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

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Çantay'ın (47) kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay ölüm haberinin ardından çıkan yorumlar nedeniyle üzgün, "Abim kimsesiz, sahipsiz değil" diyor.

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Milliyet'e konuşan Ceyhan Betül Çantay, ağabeyinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz, morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü. Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi"

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PANDEMİ NEDENİYLE GİDEMEDİK

Cenazeyi almaya pandemi nedeniyle gidemediklerini söyleyen Çantay, "Bangkok Büyükelçiliği'yle iletişim halindeyiz. Yarın naaşı Türkiye'ye gelebilir. Ankara'da defnedeceğiz" diye konuştu.