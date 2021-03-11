Karahan Çantay'ın kardeşi iddialar nedeniyle isyan etti!

90'lı yıllarda Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, matematik öğretmenliği yaptığı Tayland'da trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Çantay'ın (47) kız kardeşi Ceyhan Betül Çantay ölüm haberinin ardından çıkan yorumlar nedeniyle üzgün, "Abim kimsesiz, sahipsiz değil" diyor.
Milliyet'e konuşan Ceyhan Betül Çantay, ağabeyinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirterek şunları söyledi: Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz, morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü. Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi"
PANDEMİ NEDENİYLE GİDEMEDİK
Cenazeyi almaya pandemi nedeniyle gidemediklerini söyleyen Çantay, "Bangkok Büyükelçiliği'yle iletişim halindeyiz. Yarın naaşı Türkiye'ye gelebilir. Ankara'da defnedeceğiz" diye konuştu.