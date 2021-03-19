Kendall Jenner'ın annelik özlemi: Bebek arzum çok yüksek

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AİLEDE ÇOCUĞU BULUNMAYAN TEK KİŞİ

Boşanma aşamasında olan Kim Kardashian ile Kanye West'in North, Saint, Chicago ve Psalm adında dört çocuğu var.

Khloe Kardashian'ın Tristan Thompson ile birlikteliğinden 2018 yılında True adında bir kızı dünyaya gelmişti.

Kylie Jenner-Travis Scott çiftinin Stormi Webster adında bir kızı bulunuyor.

Kourtney Kardashian'ın Scott Disick ile birlikteliğinden Mason Dash, Penelope Scotland ve Reigen Aston adında üç çocuğu var.

Kendall Jenner ise ailede henüz çocuğu bulunmayan tek isim...