Kırmızı Oda'da Alya karakterine hayat vermişti: İşte Melisa Sözen'in çocukluk fotoğrafı
TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Alya karakteri ile izleyiciden büyük beğeni toplayan Melisa Sözen, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncunun fotoğrafına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.
Kırmızı Oda dizisi her hafta TV8 ekranlarında izleyiciler tarafından büyük beğeni ile takip ediliyor. Dizinin dikkat çeken ve hafızalara kazınan karakterlerinden birisi de Alya oldu. Melisa Sözen dizide Alya karakterine hayat vermişti...
Diziden ayrılan oyuncu Instagram hesabından annesi ile olan fotoğrafını paylaştı. Annesinin yanında duran küçük kızı kimse Melisa Sözen'e benzetemedi. Fotoğrafın altında annesini etiketleyerek "En sevdiğim fotoğraflarımızdan biri bu" notunu ekleyen ünlü oyuncunun fotoğrafına son sayıda beğeni ve yorum geldi.
KIRMIZI ODA'NIN KONUSU NE?
Onur Güvenatam'ın yapımcılığını ve Banu Kiremitçi'nin senaryosunu üstlendiği bir psikolojik drama dizisi olan Kırmızı Oda Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2004 yılında yayınlanan Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlandı. Dizi, İstanbul'da yaşayan Doktor Manolya (Binnur Kaya) ve Manolya Psikiyatri Kliniği'ndeki çalışanlar ile hastaların öykülerini anlatıyor.
KIRMIZI ODA'NIN ALYA'SI MELİSA SÖZEN KİMDİR?
Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yengeç burcu olan Melisa Sözen, Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı.