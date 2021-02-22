Lucifer dizisinin seksi şeytanı Tom Ellis kimdir? Tom Ellis hakkında 13 şey

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2. Nasıl bir aileler peki?

İster istemez merak ettiğimiz bir diğer bilgi ise ebeveynleri ve kardeşleri oluyor. Annesi Marilyn Jean ve babası Christopher John Ellis’ten doğan Tom ayrıca Lucy adında ikiz kız kardeşe sahip. Dahası Tom ayrıca adları Annwen ve Naomi olan iki kız kardeşe daha sahip, şaşırtıcı bir şekilde onlarda ikiz!