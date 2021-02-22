Lucifer dizisinin seksi şeytanı Tom Ellis kimdir? Tom Ellis hakkında 13 şey
Şu anda Instagram’da 8,6 milyon takipçiye sahip olan ve Lucifer dizisiyle birlikte kariyerinde yükselişe geçen Tom Ellis aslında kimdir? İşte Tom Ellis hakkında bilmeniz gereken 13 bilgi:
1. Akılda tek soru, kim bu Tom Ellis?
Aslında tam adı Thomas John Ellis, 17 Kasım 1978 Britanya’ya bağlı olan dört ülkeden biri olan Galler’in Cardiff şehrinde doğdu. Ayrıca kendisi tam bir Akrep burcu erkeği. Şu an 43 yaşında olan ünlü oyuncu, 1.91 boyunda ve 85 kilo.
2. Nasıl bir aileler peki?
İster istemez merak ettiğimiz bir diğer bilgi ise ebeveynleri ve kardeşleri oluyor. Annesi Marilyn Jean ve babası Christopher John Ellis’ten doğan Tom ayrıca Lucy adında ikiz kız kardeşe sahip. Dahası Tom ayrıca adları Annwen ve Naomi olan iki kız kardeşe daha sahip, şaşırtıcı bir şekilde onlarda ikiz!
3. Nerede okumuş?
İlköğretim ve ortaöğretim yıllarını High Storrs okulunda geçiren Tom, lisans eğitimini İskoçya Kraliyet Konservatuarı’nda Drama bölümünü bitirerek tamamladı.
4. Peki özel hayatı?
İki kere evlenen ünlü oyuncu, ilk eşi aktrist Tamzin Outhwaite’tan bir kız ve ikinci eşi yapımcı Meaghan Oppenheimer’dan iki kız çocuğuna sahiptir. İlişkilerinde iniş çıkışlar yaşayan ve ilk karısını aldatan ünlü oyuncu şu anda kızlarıyla iyi vakit geçirmenin keyfini çıkarmakta.