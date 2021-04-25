Maldivler paylaşımları: Kerem Bürsin'in mesajını Hande Erçel tamamladı
Başrolünde yer aldıkları 'Sen Çal Kapımı' sezon finalinin ardından Maldivlere giden Hande Erçel ve Kerem Bürsin'ın Instagram paylaşımları devam ediyor. Bu kez Kerem Bürsin'den dikkat çeken bir paylaşım var...
Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finalinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel de eşi ve kızıyla birlikte Maldivlerde.
Kerem Bürsin bugün Hande Erçel'in fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı ve altına "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara..." notunu düştü.
Hande Erçel ise kendi hesabından Kerem Bürsin'in fotoğrafını paylaştı ve "Ve sen" diye ekledi...
Kerem Bürsin daha önce gökyüzüne baktığı fotoğrafın altına "Bir Dünya... Sahip olduğumuz tek şey bu!" notunu düşmüştü. Hande Erçel, "Amanım" yazınca, Kerem Bürsin ise "Sensin amanım! Bu arada ne güzel fotoğraf çekiyorsun sen" yanıtını vermişti. Hande Erçel'in "O zaman diğerlerini de görelim" mesajına Kerem Bürsin'in yanıtı "Her an her şey olabilir güzelim" olmuştu.