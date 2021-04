4 / 8

Kerem Bürsin daha önce gökyüzüne baktığı fotoğrafın altına "Bir Dünya... Sahip olduğumuz tek şey bu!" notunu düşmüştü. Hande Erçel, "Amanım" yazınca, Kerem Bürsin ise "Sensin amanım! Bu arada ne güzel fotoğraf çekiyorsun sen" yanıtını vermişti. Hande Erçel'in "O zaman diğerlerini de görelim" mesajına Kerem Bürsin'in yanıtı "Her an her şey olabilir güzelim" olmuştu.