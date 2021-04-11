Prens Harry cenazeye katılıyor, Meghan Markle katılamıyor

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in (99) cenaze törenine ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. BBC’nin haberine göre bir saray sözcüsü, devlet töreni değil, “Prens Philip’in isteklerini fazlasıyla yansıtan bir kraliyet töreni” olacağını söyledi. Cenaze töreni 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00’te Prens Philip’in hayatını kaybettiği Windsor kalesindeki St. George’s Şapeli’nde yapılacak.
Törenin düzenleneceği güne kadar ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00’e kadar resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.
BBC'nin haberine göre cenazeye ilişkin bazı detaylar şöyle:
- Kraliyet Ailesi'nin üyeleri cenazenin arkasından yürüyecek.
- Kraliçe Elizabeth cenaze töreninin düzenleneceği Windsor Kalesi'ndeki St George Şapeli'ne ayrı bir şekilde gidecek.
- Dük'ün cenazesinin taşınacağı tabut, Dük'ün de tasarıma katkıda bulunduğu modifiye edilmiş bir Land Rover'ın üzerinde duracak ve Windsor Kalesi'nin "devlet girişi"nden geçilecek
- Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilecek tören 30 kişiyle sınırlı tutulacak, törene davet edileceklerin listesi 15 Nisan’da duyurulacak. Prens
- Tören televizyonlarda canlı yayınlanacak.
BBC’de yer alan haberde, Kraliyet ailesindeki unvanlarından vazgeçen ve ABD’de yaşamaya başlayan, ABD televizyonlarına yaptığı açıklamalar nedeniyle ülkede tartışmalara yol açan Sussex Dükü Prens Harry’nin de cenazeye katılacağı, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ise riskli hamilelik geçirdiği için törende bulunamayacağı kaydedildi.
BBCTürkçe muhtemel katılımcıları şöyle yazdı:
- ABD'de eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile Los Angeles şehrinde yaşayan Prens Harry, cenaze için Windsor'a gitmek üzere hazırlıklara başladı. Ancak yaz aylarında doğum yapması beklenen hamile eşi Meghan Markle, doktor tavsiyesiyle cenaze törenine katılmayacak.
- 30 katılımcının yer alacağı listede Dük'ün çocukları ve torunlarının yer alması bekleniyor. Prens Philip'in Charles, Anne, Andrew ve Edward isimli dört çocuğu ve sekiz torunu var. Prens Andrew dışındaki diğer çocukları ve beş torunu evli.