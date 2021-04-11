Prens Harry cenazeye katılıyor, Meghan Markle katılamıyor

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in (99) cenaze törenine ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. BBC’nin haberine göre bir saray sözcüsü, devlet töreni değil, “Prens Philip’in isteklerini fazlasıyla yansıtan bir kraliyet töreni” olacağını söyledi. Cenaze töreni 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00’te Prens Philip’in hayatını kaybettiği Windsor kalesindeki St. George’s Şapeli’nde yapılacak.

Törenin düzenleneceği güne kadar ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00’e kadar resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.