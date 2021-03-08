Meghan Markle röportajından 5 ilginç konu: Duyunca şoke olmuştum
Meghan Markle ve Prens Harry'nin Oprah Winfrey röportajı sabırsızlıkla bekleniyordu. Çift, İngiltere Kraliyet Ailesi’ndeki yaşamlarına dair tüm ayrıntıları, merak edilenleri anlattı. İşte ses getiren röportajdan en ilginç kesitler...
DOĞACAK BEBEĞİN NE KADAR ESMER OLACAĞI SORGULANDI
Meghan Markle ve Prens Harry, röportajda Archie doğmadan önce bebeğin ten renginin nasıl olacağına dair soruların sorulduğunu ve bu konunun konuşulduğunu anlattı. 5 aylık hamileyken intihara meyilli olduğunu söyleyen Meghan Markle, Archie’nin ne kadar esmer tenli olacağından endişe edildiğini belirtti.
Bu konuşmanın Prens Harry ile yapıldığını daha sonra Prens’in kendisine anlattığını söyleyen Meghan Markle, konuşmayı yapan tarafı ya da kişileri açıklamak istemedi: “O dönem bu konuşmalar garipti ve şoke olmuştum.”
HABERLERİN AKSİNE KATE MIDDLETON, MEGHAN MARKLE’I AĞLATMIŞ
Meghan Markle, düğünü öncesi dünya basınında sıkça yer bulan “Meghan Markle, Kate Middleton’ı ağlattı” konusuna da açıklık getirdi. Meghan Markle, çıkan haberlerin aksine Kate Middleton’ın kendisini ağlattığını söyledi. Düğünde çiçek fırlatacak küçük kızların kıyafetlerini Kate Middleton’ın beğenmediğini ve bu memnuniyetsizliğini sert bir şekilde dile getirdiğini ve kendisini ağlattığını söyleyen Meghan Markle, daha sonra Kate’in bir çiçek ve not göndererek özür dilediğini açıkladı.
PSİKOLOJİK DESTEK ALMASINA İZİN VERİLMEDİ
Meghan Markle, röportajda Kraliyet ailesine girmesiyle beraber çokça bocalama yapadığını dile getirdi. Hamileliği süresince intihara meyilli olduğunu belirten Markle, akıl sağlığının kötüleştiğini ve o dönem artık yaşamak istemediğini anlattı. Psikolojik yardım almak isteğini dile getirdiğini ama cevap olarak bunu yapamayacağını, Kraliyet Ailesi için hiç iyi olmayacağı yanıtını aldığını söyledi.
KRALİYET AİLESİNİ HİÇ ARAŞTIRMAMIŞ
Meghan Markle, evlenmeden önce Kraliyet Ailesini hiç araştırmadığını belirtti. İlişkileri başlamadan önce internette Prens Harry’i bile araştırmadığını söyleyen Markle, Kraliçe Elizabeth ile ilk karşılaşma öncesi reverans yapma konusunda bilgisi dahi olmadığını söyledi.