Meghan Markle röportajından 5 ilginç konu: Duyunca şoke olmuştum

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DOĞACAK BEBEĞİN NE KADAR ESMER OLACAĞI SORGULANDI

Meghan Markle ve Prens Harry, röportajda Archie doğmadan önce bebeğin ten renginin nasıl olacağına dair soruların sorulduğunu ve bu konunun konuşulduğunu anlattı. 5 aylık hamileyken intihara meyilli olduğunu söyleyen Meghan Markle, Archie’nin ne kadar esmer tenli olacağından endişe edildiğini belirtti.

Bu konuşmanın Prens Harry ile yapıldığını daha sonra Prens’in kendisine anlattığını söyleyen Meghan Markle, konuşmayı yapan tarafı ya da kişileri açıklamak istemedi: “O dönem bu konuşmalar garipti ve şoke olmuştum.”