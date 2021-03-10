Meghan Markle ve Prenses Diana’nın röportajlarındaki 6 benzerlik

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1) Kraliyet Ailesine Katılma Hakkında

Diana: “19 yaşındayken her zaman her şeye hazır olduğunu düşünürsün ve ileride neler olacağına dair bilgin olduğunu zannedersin. O zaman korksam da müstakbel kocamın desteğini aldığımı hissettim.”

Meghan: “Naif bir şekilde girdim diyeceğim. Çünkü kraliyet ailesi hakkında pek bir şey bilmiyordum. Evimizde konuşmanın bir parçası değildi ve takip ettiğimiz bir şey de değildi. Kraliyet ailesinin ne anlama geldiği hakkında bir araştırma yapmadım. Eşime internette hiç bakmadım. Eşim bilmem gereken her şeyi benimle paylaştığı için buna ihtiyaç duymadım.”