Meghan Markle ve Prenses Diana’nın röportajlarındaki 6 benzerlik
Meghan Markle ve Prens Harry’nin Oprah Winfrey ile yaptığı röportaj, Prenses Diana’nın Prens Charles’dan ayrılmasından sonra Martin Bashir ile 1995’te yaptığı ünlü röportaj ile karşılaştırılıyor. İngiliz basınına göre 6 benzerlik var.
Kraliyet ailesi olarak geçirdikleri zamanda saray ve İngiliz basınından gelen yoğun baskının zihinsel sağlıklarını nasıl etkilediğine dair benzer açıklamalara sahipler. Ayrıca Meghan Markle röportajında, Prenses Diana’nın bileziklerinden birini takmıştı.
Diana’nın röportajından bu yana neredeyse 26 yıl geçmesine rağmen, o zamandan beri çoğu şeyin değişmemesi endişe verici. Prenses Diana ve Meghan Markle’ın söylediklerini gelin birlikte inceleyelim!
1) Kraliyet Ailesine Katılma Hakkında
Diana: “19 yaşındayken her zaman her şeye hazır olduğunu düşünürsün ve ileride neler olacağına dair bilgin olduğunu zannedersin. O zaman korksam da müstakbel kocamın desteğini aldığımı hissettim.”
Meghan: “Naif bir şekilde girdim diyeceğim. Çünkü kraliyet ailesi hakkında pek bir şey bilmiyordum. Evimizde konuşmanın bir parçası değildi ve takip ettiğimiz bir şey de değildi. Kraliyet ailesinin ne anlama geldiği hakkında bir araştırma yapmadım. Eşime internette hiç bakmadım. Eşim bilmem gereken her şeyi benimle paylaştığı için buna ihtiyaç duymadım.”
2)Kraliyet Ailesine Geçişleri Sırasında Herhangi Bir Destek Almamaları
Diana: “Kimse bana bir kağıtla karşıma oturup, ‘Senden beklenenler bunlar!’ demedi. Yine de rolümü bulduğum için yeterince şanslıyım ve bunun çok farkındayım. İnsanlarla birlikte olmayı seviyorum. Bir diğer yandan yaşananlar tecrit ediciydi. Ayrıca kendinize acımaktan kendinizi alamayacağınız bir durumdu. Yani ya batmak ya da yüzmek zorundaydınız ve bunu çok çabuk öğrenmelisiniz.”
Meghan: “Filmlerde gördüklerinizin aksine, nasıl konuşulacağı ve nasıl bacak bacak üstüne atılacağına ya da nasıl kraliyet ailesi üyesi olacağınıza dair bir sınıf yok.” Ayrıca Meghan röportajında nişan töreninden önce İngiliz milli marşını Google’da bulup okuduğunu hatırladı.
3) İstenmeyen Medya İlgisiyle Mücadele Hakkında
Diana: “En korkutucu yönü medyanın ilgisiydi. Çünkü kocam ve ben nişanlandığımızda medyanın bundan sonra gideceğini düşündük ama öyle olmadı. Sonra evlendiğimizde sessizce gideceğini gideceklerini söylediler ama yine öyle olmadı. Sonra bana çok odaklanmaya başladılar. Her gün gazetenin ilk sayfasındaydım ve bu deneyim yalnızlaştırıcı bir deneyimdi. Çünkü medya sizi ne kadar yüksek bir noktaya koyarsa etkisi de o kadar büyük oluyordu. Bunun çok farkındaydım.”
Meghan: “Geceleri uyumaz ve otururdum. Ben sadece tüm bunların nasıl ortaya çıktığını anlamıyordum ve nasıl olduğunu görmüyordum. Ama annemin söyledikleri hissettiklerimi ifade ediyordu. Ağlayarak arayan annem ve arkadaşlarım ‘Meg, seni korumuyorlar’ diye söylüyorlardı ve bunların hepsinin sırf nefes aldığım için olduğunu fark ettim.”