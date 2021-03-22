Pınar Altuğ sosyal medyadaki eleştiriler için ne dedi?

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Güzel bir aile fotoğrafı paylaştığında bile eşinle yaş farkını hedef alan şeyler yazılıyor…

Bizim aramızda yaşananlardan üçüncü şahıslara ne? Ben mutluyum, adam mutlu, çocuk mutlu. Üçüncü şahıslara ne oluyor sen biliyorsun (gülüyor).

Bir erkek kendinden 10 yaş küçük biriyle evlendiğinde normal ama bunu bir kadın yapınca neden sorun oluyor?

Çünkü bunu eleştirenler bunu yapamıyor. Saldırıların bir kısmı kadınlardan geliyor. Çünkü ya mutsuz, ya sevilmiyor, belki de kocası onu el üstünde tutmuyor. Tabii kendi cinsinden olanların bunu yaşıyor olması ağır ve üzücü. Keşke herkes çok sevgi görse, mutlu olsa. Ama baktıklarında, karşılarında mutlu, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını veren, başkalarının ne dediğini umursamayan bir kadın görüyorlar.