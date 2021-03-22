Pınar Altuğ sosyal medyadaki eleştiriler için ne dedi?
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'nun, sosyal medyada gelen eleştirilere verdiği sert cevaplar dikkat çekiyor. Altuğ, verdiği bu cevapları 'had bildirme' olarak tanımlıyor. Peki, eleştirileri nasıl karşılıyor? Gelin Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan Pınar Altuğ'a kulak verelim...
İşte Pınar Altuğ'un sosyal medya şiddetiyle ilgili konuştuğu röportajdan bazı kesitler...
Sosyal medya şiddetine en çok maruz kalanlardan birisin…
Umurunda mı diye sorsana!
Umurunda mı?
Yooo…
Umurunda değilse neden kötü yorumlara cevap veriyorsun?
Yazılan yoruma verecek cevabım varsa neden vermeyeyim? Benim de yazabilme kapasitem var. Bu aslında bir nevi had bildirme. Çünkü haksızlığa, adaletsizliğe tahammülüm yok.
Güzel bir aile fotoğrafı paylaştığında bile eşinle yaş farkını hedef alan şeyler yazılıyor…
Bizim aramızda yaşananlardan üçüncü şahıslara ne? Ben mutluyum, adam mutlu, çocuk mutlu. Üçüncü şahıslara ne oluyor sen biliyorsun (gülüyor).
Bir erkek kendinden 10 yaş küçük biriyle evlendiğinde normal ama bunu bir kadın yapınca neden sorun oluyor?
Çünkü bunu eleştirenler bunu yapamıyor. Saldırıların bir kısmı kadınlardan geliyor. Çünkü ya mutsuz, ya sevilmiyor, belki de kocası onu el üstünde tutmuyor. Tabii kendi cinsinden olanların bunu yaşıyor olması ağır ve üzücü. Keşke herkes çok sevgi görse, mutlu olsa. Ama baktıklarında, karşılarında mutlu, kendi ayakları üzerinde duran, kendi kararlarını veren, başkalarının ne dediğini umursamayan bir kadın görüyorlar.
Nedir seninle alıp verilemeyen?
Meseleleri benimle değil. Bu içindeki mutsuzluğun dışavurumu. Etrafımız o kadar mutsuz, hep kötü bir şeyler arayan insanlarla dolmaya başladı ki üzülüyorum. Bakıyor fotoğrafa, “Gözlerinin yanı kırışmış” diyor... Kırışsın, ne olur? Hepimiz sfenks gibi gezmek zorunda mıyız?