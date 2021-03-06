Tiyatro ve sinemanın usta ismi hayatını kaybetti

10 yıldır Marmaris Belediyesi Huzurevinde kalan ve koronavirüs sonrası müstakil bir eve taşınan 92 yaşındaki Altan Karındaş bir süredir Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.Karındaş bu sabah yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Nedim Saban, vefat haberini sosyal medya hesabından "Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek" sözleriyle duyurdu.
Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır der Memet Baydur.— nedim saban (@nedimsaban) March 6, 2021
Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek. pic.twitter.com/e97d7auYCt
Marmaris Belediyesi tarafından geçen yıl 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıldönümünde çekilen "Ayağa Kalk" isimli kısa filmde oynayan Altan Karındaş, "Ne kadar hasta olursam olayım, ne kadar zorlanırsam zorlanayım bu filmde olmak benim için büyük bir onur. Atatürk demek Türkiye demek. Elbette ayağa kalkacağız." açıklamasında bulunmuştu.
Usta oyuncu geçen yıl Sözcü'ye verdiği bir röportajda, "Her şeyim tiyatro ya da sinemaydı. Rejisör giderdi filmi ben devam ettirirdim. Cüneyt Gökçer oyunu koyardı, bir cumartesi günü gelir hepimizi çalıştırıp giderdi sonra ben devam ettirirdim oyunu. Dublajda yetiştirdiğim çok kişi vardır. Zaten şu andaki dublaj yapanların çoğu benim taklidimi yapıyor. Çizgiye ve yüze göre sesi kullanmak gerekir" demişti.