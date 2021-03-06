Tiyatro ve sinemanın usta ismi hayatını kaybetti

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Usta oyuncu geçen yıl Sözcü'ye verdiği bir röportajda, "Her şeyim tiyatro ya da sinemaydı. Rejisör giderdi filmi ben devam ettirirdim. Cüneyt Gökçer oyunu koyardı, bir cumartesi günü gelir hepimizi çalıştırıp giderdi sonra ben devam ettirirdim oyunu. Dublajda yetiştirdiğim çok kişi vardır. Zaten şu andaki dublaj yapanların çoğu benim taklidimi yapıyor. Çizgiye ve yüze göre sesi kullanmak gerekir" demişti.