Louis Vuitton'un Erkekler İçin İlkbahar-Yaz 2021 Kampanyası Tanıtıldı
Virgil Abloh, Louis Vuitton erkek giyim bölümünün kreatif direktörü ve Off White markasının sahibi, çok kültürlülüğü ve ska müzik hareketinin tarihi ve kültürler arası değişimini kutlayan yeni #LVMenSS21 "Message in a Bottle" kampanyasını tanıttı.
FİLM
Stilin sembolik gücünü ve yeni keşfedilen güç ve özgürlüğü ifade etmek için terzilik yapmayı vurgulayan kampanya, sezonun Ska'dan ilham alan Damier benzeri Dama tahtası motifi de dahil olmak üzere koleksiyonun etkilerini bir araya getiriyor. Farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getiren ska müzik türü, klasik İngiliz terziliğini yeniden yorumladı ve Virgil Abloh'un devam eden Louis Vuitton koleksiyonlarına yaklaşımına örnek oldu. Virgil Abloh şöyle söylüyor: " Modayı kapsayıcılık, birlik ve insanlık ideallerini yansıtmak ve etkilemek için kullanmaya çalışıyorum."
KAMPANYA
Tim Walker tarafından fotoğraflanan kampanya görüntüleri, koleksiyonun fantezi yönünü ve Abloh'un Louis Vuitton koleksiyonlarında bahsettiği çocukluk ideolojisini vurguluyor. Genç bir adamın deneyimleriyle dünyayı görmenin biçimlendirici fikrinden yola çıkan koleksiyon, imkansızı hayal etmek için rasyonalizme bir alternatif sunuyor.
DETAYLAR
Koleksiyonun ruhunu, büyük boy balonlardan aksesuarlara kadar çeşitli şekillerde görünen hayali karakterler olan "Arkadaşlarla Zoooom" ekibi oluşturuyor. Her biri birbirinden farklı olan kuklalar, Louis Vuitton Men’in koleksiyonlarında yer alan kapsayıcılık ve çokkültürlülük konusundaki temel inancı temsil ediyor.