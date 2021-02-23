Louis Vuitton'un Erkekler İçin İlkbahar-Yaz 2021 Kampanyası Tanıtıldı

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FİLM

Stilin sembolik gücünü ve yeni keşfedilen güç ve özgürlüğü ifade etmek için terzilik yapmayı vurgulayan kampanya, sezonun Ska'dan ilham alan Damier benzeri Dama tahtası motifi de dahil olmak üzere koleksiyonun etkilerini bir araya getiriyor. Farklı geçmişlere sahip insanları bir araya getiren ska müzik türü, klasik İngiliz terziliğini yeniden yorumladı ve Virgil Abloh'un devam eden Louis Vuitton koleksiyonlarına yaklaşımına örnek oldu. Virgil Abloh şöyle söylüyor: " Modayı kapsayıcılık, birlik ve insanlık ideallerini yansıtmak ve etkilemek için kullanmaya çalışıyorum."