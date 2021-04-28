Kısa kısa Nisan moda haber turu

ÇALIŞTIRMAMA ENGELİ
Prada, çalışma hayatına göre dezavantajlı olarak değerlendirilen bireylerin ve engelli insanların yararına sistemi kökten dönüştürmeyi hedefleyen The Valuable 500 topluluğuna katılan ilk lüks moda markası oldu. Prada’nın özel taahhüdü resmi olarak açıklanmasa da şu an için Down sendromlu personelleri işe almayı amaçlayan uzun vadeli bir program geliştirdiği söyleniyor. Moda sektörü, çeşitliliği her geçen gün daha fazla kucaklıyor!
MODA NE SÖYLER, ROBOTLAR NE ANLAR?
Dolce&Gabbana’nın geçtiğimiz ay sergilediği, Next Chapter isimli 2021-2022 Sonbahar/Kış Koleksiyonu, moda ve teknolojinin kesişimini kutluyor. Koleksiyon, Domenico Dolce’nin yaptığı açıklamaya göre gelenekler ve yenilik arasındaki bağlantıyı kucaklıyor. 90’lardan ilham alan parçalar ‘seksilik’ kavramını da tartışmaya açıyor. Önceki yıllarda seksiliğin yalnızca cinsiyete bir gönderme, yeni nesil içinse ‘seksilik eşittir kendini iyi hissetmek’ olduğunun altını çiziyor. Robotlar, Z kuşağı ve bir tutam da kitsch 90’lar. Sevgili yeni Dolce&Gabbana, sırada ne var?
ŞEKERCİ Mİ BABAN SENİN?
Acilen radarınıza eklemeniz gereken bir isim, karşınızda Iris Law! ‘Ne de olsa kan çekiyor’ kulübünün 2000 doğumlu genç üyelerinden Iris Law, hayranı olduğumuz Jude Law’ın kızı ve Stella McCartney 2021 İlkbahar/Yaz Kampanyası’nın da yüzlerinden biri. Unisex kapsül koleksiyon, yeni nesile kendini özgürce ifade edebilmeleri için fırsat yaratmayı, şehirli ve lüks bir havaya sahip sürdürülebilir giysilerle bağlantıda kalma ihtiyacını somutlaştırmayı hedefliyor. Markanın daha iyi bir gelecek yaratmak için eylem planı ise aktivizm. Iris Law ve sanatçı arkadaşı Jyrrel Roberts bu iş birliği ile akışkan kimlikleri ve özgürlüğü paylaşmanın deneyimlerini aktarıyor; üstelik ikili cinsiyet sisteminin olmadığı, yeni ve ideal bir nesli yansıtıyor.
BEN VE ‘MİNİ BEN’
Serena Williams ve üç yaşındaki kızı Alexis Olympia, Stuart Weitzman ayakkabı markasının 2021 İlkbahar/Yaz Kampanyası’nın yüzü oldu. Ebeveynlerin çocuklarına ya da tam aksine her neslin her nesle aktardığı umut ve iyimserlik, Serena Williams’ın önderliğinde kampanyanın hikayesini oluşturuyor. Son yıllarda sosyal medya trendleri arasında yer alan ‘me and mini me’ akımı ise, koleksiyonun teması hakkında karakteristik bir ipucu veriyor. Kendinizin minik versiyonları, belki de asıl ilhamı onlar size veriyordur, kim bilir?