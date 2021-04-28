Kısa kısa Nisan moda haber turu

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ŞEKERCİ Mİ BABAN SENİN?

Acilen radarınıza eklemeniz gereken bir isim, karşınızda Iris Law! ‘Ne de olsa kan çekiyor’ kulübünün 2000 doğumlu genç üyelerinden Iris Law, hayranı olduğumuz Jude Law’ın kızı ve Stella McCartney 2021 İlkbahar/Yaz Kampanyası’nın da yüzlerinden biri. Unisex kapsül koleksiyon, yeni nesile kendini özgürce ifade edebilmeleri için fırsat yaratmayı, şehirli ve lüks bir havaya sahip sürdürülebilir giysilerle bağlantıda kalma ihtiyacını somutlaştırmayı hedefliyor. Markanın daha iyi bir gelecek yaratmak için eylem planı ise aktivizm. Iris Law ve sanatçı arkadaşı Jyrrel Roberts bu iş birliği ile akışkan kimlikleri ve özgürlüğü paylaşmanın deneyimlerini aktarıyor; üstelik ikili cinsiyet sisteminin olmadığı, yeni ve ideal bir nesli yansıtıyor.