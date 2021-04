Kısa kısa Nisan moda haber turu

1 / 5

ÇALIŞTIRMAMA ENGELİ

Prada, çalışma hayatına göre dezavantajlı olarak değerlendirilen bireylerin ve engelli insanların yararına sistemi kökten dönüştürmeyi hedefleyen The Valuable 500 topluluğuna katılan ilk lüks moda markası oldu. Prada’nın özel taahhüdü resmi olarak açıklanmasa da şu an için Down sendromlu personelleri işe almayı amaçlayan uzun vadeli bir program geliştirdiği söyleniyor. Moda sektörü, çeşitliliği her geçen gün daha fazla kucaklıyor!