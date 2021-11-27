Kasım ayında okunacak favori 5 kitap

Hazırlayan: Baran Alışkan
Geveze
Ethan Kross
DOMİNGO
‘Kafamızın içindeki dırdırcı’ olan iç sesimizin benzersiz yapısını inceleyen yazar, onu insan sesinin en büyük bilmecelerinden biri olarak görüyor. Nörobilimci ve psikolog Kross, araştırmalarına dayanarak kendimizle yaptığımız konuşmaları değiştirmeye kararlı. Yoksa, onu dizginleyebilir miyiz?
Dünya Tarihi: İnsanlığın Hikayesi
Hendrik Van Loon
GECE KİTAPLIĞI
Tarihi zamanın sonsuz tarlalarının ortasına inşa edilmiş güçlü bir deneyim kulesi olarak tanımlayan eser, bu antik yapının zirvesine ulaşmanın güçlüğünü de kabul ediyor. Kimiz, nereden geliyoruz ve nereye bağlıyız gibi soruların yanıtı ise sayfalarında arıyoruz.
Adımı Deniz Koydular
Demet Cengiz
İNKILAP
‘Her şeyin eleştirisi’ olarak yorumlanabilecek eser, toplumsal meseleler ve bireysel hikayeleri bir arada okuyucuyla buluşturuyor. Şiddet, intihar, yoksulluk ve yakın siyasi tarihi avukat Deniz’in hikayesiyle birlikte sunuyor. 1970’lerde İstanbul’da başlayan gerçek bir hikayeyi sayfalarda bulacaksınız.
Kaos: Dağınıklığın Hayatlarımızı Değiştirme Gücü
Tim Harford
PEGASUS
Karmaşa ve kaos yaratıcılığın formülü olabilir mi? Kaosa karşı direncimcizi kırma isteği uyandıran bu eser, dağınıklık ve yaratıcılık arasında beklenmeyen bir bağ olduğunu iddia ediyor. Başarılı figürlerin hayatlarını referans alıyor ve yeni bir ufuk açmayı amaçlıyor. Bu bir düzensizlik övgüsüdür.