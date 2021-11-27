Kasım ayında okunacak favori 5 kitap

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Kaos: Dağınıklığın Hayatlarımızı Değiştirme Gücü

Tim Harford

PEGASUS

Karmaşa ve kaos yaratıcılığın formülü olabilir mi? Kaosa karşı direncimcizi kırma isteği uyandıran bu eser, dağınıklık ve yaratıcılık arasında beklenmeyen bir bağ olduğunu iddia ediyor. Başarılı figürlerin hayatlarını referans alıyor ve yeni bir ufuk açmayı amaçlıyor. Bu bir düzensizlik övgüsüdür.