Temmuz ayında okunacak favori 5 kitap

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Hazırlayan: Baran Alışkan

Mezbaha Beş

Kurt Vonnegut

CAN

Billy Pilgrim, eşini kaybetmiş biri olarak uykuya daldı ama düğün gününde uyandı. Zamanın akışından kopan Billy’nin gelişigüzel zaman yolculuklarına konuk oluyoruz. Sırada hangi gün var? Uzaylıların kendisini kaçırdığı gün mü, yoksa savaş esiri olduğu gün mü?