Temmuz ayında okunacak favori 5 kitap
Elele, Temmuz ayının en ilgi çeken kitaplarını ele alıyor. Birlikte göz atmaya ne dersiniz? İşte Temmuz ayının yepyeni kitapları...
Hazırlayan: Baran Alışkan
Mezbaha Beş
Kurt Vonnegut
CAN
Billy Pilgrim, eşini kaybetmiş biri olarak uykuya daldı ama düğün gününde uyandı. Zamanın akışından kopan Billy’nin gelişigüzel zaman yolculuklarına konuk oluyoruz. Sırada hangi gün var? Uzaylıların kendisini kaçırdığı gün mü, yoksa savaş esiri olduğu gün mü?
Köpek Öyküleri
Kadir Aydemir
YİTİK ÜLKE
Kadir Aydemir’in derlediği öykülerin ortak özelliği hepimizin yüreğine ısıtacak cinsten. Hayatlarına dokunan, yollarının kesiştiği can dostlarını anlatan 33 yazar, hepimizi yakın dostlarımız köpeklerin sevgi dolu dünyasında misafir ediyor.
Hayli Duyarlı Kişi
Elaine N. Aron
EPSİLON
Klinik Psikolog Elaine N. Aron; utangaç, korkak, asosyal ve tuhaf gibi etiketlerle tanımlanan insanlara kendini yeniden tanıma şansı veriyor. Duyarlı olmanın yanlış anlaşıldığı modern dünyada bakış açımızı değiştirmemizi sağlayacak bir kılavuzla karşımıza çıkıyor.
Yalancılar İçin Sihir
Sarah Gailey
İTHAKİ
Ivy Gamble, kardeşi Tabitha’nın sihir yeteneklerine sahip olmasa da sıradan bir dedektif olmaktan memnundur. Kardeşinin sihir öğrettiği akademideki gizemli bir vakayı çözmeye kalktığındaysa kendi sihirli kaderini çizeceğinden habersiz. Dedektif, bu vakayı çözmek ne kadar zor olabilir?