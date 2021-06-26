6 aylık maratonun ardından: Survivor 2021 şampiyonu belli oldu

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Sonuçların açıklamasının ardından İbrahim Balaban’a sarılan bir diğer finalist Poyraz ise “Herkese çok teşekkür ediyorum, bu deneyimi, bu tecrübeyi yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bunu yaşadım. İsmail’i gönülden tebrik ediyorum, sonuna kadar bunu hak etti” diye konuştu.