6 aylık maratonun ardından: Survivor 2021 şampiyonu belli oldu
Survivor 2021'de şampiyon kim? sorusu yanıtını buldu. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor 2021’de dün akşam İsmail Balaban ve Poyraz arasında final heyecanı yaşandı.
Ocak ayında Dominik Cumhuriyeti’nde başlayan Survivor 2021’de dün akşam final heyecanı yaşandı. Toplam 33 yarışmacının katıldığı Survivor 2021’de finale kalan isimler İsmail Balaban ve Poyraz oldu.
6 aylık zorlu aylık mücadelenin ardından final koltuğuna oturan iki yarışmacı için canlı yayında seyirci oylaması yapıldı ve SMS oylaması sonucu şampiyon belli oldu:
İsmail Balaban
İsmail Balaban, sonucun açıklanmasının ardından “Çok mutluyum, bana destek veren, SMS gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya başladım. Doğal hayatımda kimsem onu burada yansıtmaya çalıştım. Defalarca şampiyonluklar yaşadım, burada da şampiyonluğu sevenlerime yaşatmak istiyordum” dedi.
Sonuçların açıklamasının ardından İbrahim Balaban’a sarılan bir diğer finalist Poyraz ise “Herkese çok teşekkür ediyorum, bu deneyimi, bu tecrübeyi yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki bunu yaşadım. İsmail’i gönülden tebrik ediyorum, sonuna kadar bunu hak etti” diye konuştu.