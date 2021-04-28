Elele vizyon alarmı: Nisan ayı dizi&filmleri

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SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?

NETFLIX

Yılmaz Erdoğan’ın klasikleşen tiyatro oyunu, bu kez Ecem Erkek’in yorumuyla bir sinema filmi olarak karşımıza çıkacak. Üstün zekalı Gülseren’in yaşam öyküsüne bir kez daha şahitlik etmeye ne dersiniz? Elbette bazı yenilikler, yeni bilinmeyenler ve sürprizlerle.