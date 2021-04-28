Elele vizyon alarmı: Nisan ayı dizi&filmleri
Elele dergisi Nisan ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?
YEŞİLÇAM
BLU TV
Yeşilçam’ın en gösterişli döneminde Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği sinema aşığı bir yapımcı Semih Ateş’in var olma mücadelesi için saatlerimizi ayarlayalım. Görkemli atmosferiyle 60’lı yıllarda iddialı bir kadroyla buluşmamız için her şey hazır.
KONUŞMAMIZ LAZIM
GAİN
Modern dönem düşünürü Yoval Noah Harari ve usta yazar Amin Maalouf gibi konukları ağırlayan Çınar Oskay, ‘Konuşmamız Lazım’ diyerek dünyaya, geleceğimize ve insanlığa dair konuları gündeme getiriyor. Çıkarın kağıtları, not alacağız…
GÖLGE VE KEMİK
NETFLIX
Yetim bir asker olan Alina Starkov, keşfettiği özel gücüyle ülkesini düşmanlardan kurtaracak. Karanlıklar Diyarı, karizmatik düşmanlar, doğruluğundan şüpheli gerçeklerle sihirli bir hayatta kalma mücadelesine davetliyiz.
SEN HİÇ ATEŞBÖCEĞİ GÖRDÜN MÜ?
NETFLIX
Yılmaz Erdoğan’ın klasikleşen tiyatro oyunu, bu kez Ecem Erkek’in yorumuyla bir sinema filmi olarak karşımıza çıkacak. Üstün zekalı Gülseren’in yaşam öyküsüne bir kez daha şahitlik etmeye ne dersiniz? Elbette bazı yenilikler, yeni bilinmeyenler ve sürprizlerle.