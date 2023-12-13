Merakla beklenen diziler başlıyor! İşte bu hafta yayına girecek diziler
Hem televizyon dizileri hem de dijital platformlarda yer alan diziler bu hafta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Bazı diziler izleyici karşısına ilk kez çıkarken bazıları ikinci sezonuyla heyecanı kaldığı yerden devam ettirmeyi planlıyor. İşte bu hafta yayına başlayacak diziler...
1- Los Farad - Prime Video:
Prime Video'nun İspanya yapımı yeni dizisi Los Farad sıradan bir ailenin çocuğu olan Oskar'ın yolunun gizemli Farad ailesiyle kesişmesiyle birlikte dahil olduğu silah kaçakçılığı dünyasındaki serüvenini konu ediniyor.
Yayın Günü: 12 Aralık 2023
- Tür: Gerilim
- Yönetmenler: Mariano Barroso, Polo Menarguez
- Oyuncular: Miguel Herrán, Susana Abaitua, Pedro Casablanc
1670 - Netflix:
Netflix'in Polonya yapımı yeni hiciv komedi serisi 1670 17. yüzyılda ülkenin en ünlü kişisi olmak isteyen bir budalanın maceralarını takip ediyor.
Yayın Günü: 13 Aralık 2023
- Tür: Komedi
- Yönetmenler: Maciej Buchwald, Kordian Kądziela
- Oyuncular: Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska
Kuş Uçuşu: 2. sezon - Netflix
Netflix'in sevilen yerli dizisi Kuş Uçuşu ikinci sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi, kariyer basamaklarını hızla tırmanan Z kuşağı temsilcisi Aslı'nın medya dünyasındaki yolculuğunu konu ediniyor.
Yayın Günü: 14 Aralık 2023
- Tür: Dram
- Yönetmen: Koray Kerimoğlu Senarist: Meriç Acemi
- Oyuncular: Miray Daner, Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, İrem Sak, Burak Yamantürk
The Crown - Final Sezonu - Netflix:
Netflix'in Emmy ödüllü fenomen dizisi The Crown final sezonunun ikinci kısmıyla ekranlara dönüyor. Dizi, Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler ve entrikaları takip ediyor.
Yayın Günü: 14 Aralık 2023
- Tür: Biyografi
- Yaratıcı: Peter Morgan
- Oyuncular: Elizabeth Debicki, Khalid Abdalla, Meg Bellamy, Ed McVey