Sindirmesi en kolay ve en zor yiyecekler! Sindirimin sırrı besinlerde!
Reflü, gastrit, gaz, şişkinlik, ishal, kabızlık ve mide ülseri gibi rahatsızlıkları olanlar sindirim için en zararsız yiyecekleri seçmek durumunda. Peki sindirmesi en zor ve en kolay yiyecekler neler? İşte sindirim dostu besinler...
Kızarmış ve yüksek yağlı yiyecekler mideyi zorlayarak asit üretimine sebep olabilir ve bu da mide ekşimesi meydana getirebilir. Diyetisyen Jessica Anderson “Vücut bir seferde ancak bu kadarının üstesinden gelebilir” diyor. Örneğin açık renkli dışkının sebeplerinden biri de yüksek yağlı yiyecekler olabilir. Bu da steatore adı verilen ve aslında dışkıda aşırı yağ olan bir fenomendir. Diyetisyen Anderson, ayrıca irritabl bağırsak sendromuna sahip olan bir çok kişinin, tereyağı ve krema da dahil olmak üzere, sindirim sorunlarına neden olabilecek yağ oranı yüksek gıdalardan uzak durması gerektiğini söylüyor.
Şimdi gelelim sindirimi en zorlayan yiyeceklere...
Acı Biber
Acı biber yemek borusunu tahriş edebilir ve mide ekşimesi neden olup ağrı yapabilir. Nebreska Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görev alan Gastroenterolog Tim Mccashland, “Bu, irritabl bağırsak sendromu olan veya kronik mide ekşimesi olan kişiler için sorun oluşturabilir” diyor.
Süt
Süt ile peynir gibi süt ürünleri beslenmede kalsiyum ihtiyacını karşılamanın en kolay yoludur. Ancak laktoz (sütte bulunan şeker) intoleransı olanlar için bu gibi ürünler gaza, ishale, karın şişkinliğine ve kramplara sebep olabilir. İnsanlar laktozu parçalayan bir enzim olan laktazı yeterince üretmediğinde laktoz intoleransı ortaya çıkar. Çölyak hastalığı, Crohn hastalığı ve kemoterapi de bağırsaklara zarar vererek laktoz intoleransına yol açabilir. Sütten uzak durmak laktoz intoleransı olanlar için en iyi seçenektir.
Alkol
Alkol ise, yemek borusu sfinkterinde gevşeme ve uyuşmaya sebep olabilir. Bu da mide ekşimesi veya reflüye yol açabilir. Diyetisyen Anderson, içki içmenin mide zarını alevlendirebileceğini, bazı enzimlere zarar verebileceğini ve besinlerin emilmesini önleyebileceğini söylüyor. Fazla alkol ishale ve kramplara sebep olabilir.
Meyveler ve tohumlar
Meyveler sağlığımız için iyidir, fakat ahududu, böğürtlen, çilek gibi küçük çekirdeklere sahip meyveler, divertiküliti veya bağırsakta (genellikle kalın bağırsakta) gelişen torbalara sahip olan kişiler için enfeksiyona sebep olabilir. Teoriler, tohumların torbaları tıkayacağı ve enfeksiyon riski oluşturacağı yönündedir. Dr Mccashland “Bu durum bir çalışmada kanıtlanmış değil, ancak her zaman teorileştirildi” diyor. Aynı şekilde ayçiçeği, kabak veya keten tohumu gibi besinler de benzer potansiyel tehlikeye sahip sayılıyor.