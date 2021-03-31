Sindirmesi en kolay ve en zor yiyecekler! Sindirimin sırrı besinlerde!

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Kızarmış ve yüksek yağlı yiyecekler mideyi zorlayarak asit üretimine sebep olabilir ve bu da mide ekşimesi meydana getirebilir. Diyetisyen Jessica Anderson “Vücut bir seferde ancak bu kadarının üstesinden gelebilir” diyor. Örneğin açık renkli dışkının sebeplerinden biri de yüksek yağlı yiyecekler olabilir. Bu da steatore adı verilen ve aslında dışkıda aşırı yağ olan bir fenomendir. Diyetisyen Anderson, ayrıca irritabl bağırsak sendromuna sahip olan bir çok kişinin, tereyağı ve krema da dahil olmak üzere, sindirim sorunlarına neden olabilecek yağ oranı yüksek gıdalardan uzak durması gerektiğini söylüyor.

Şimdi gelelim sindirimi en zorlayan yiyeceklere...

Acı Biber

Acı biber yemek borusunu tahriş edebilir ve mide ekşimesi neden olup ağrı yapabilir. Nebreska Üniversitesi Tıp Merkezi’nde görev alan Gastroenterolog Tim Mccashland, “Bu, irritabl bağırsak sendromu olan veya kronik mide ekşimesi olan kişiler için sorun oluşturabilir” diyor.