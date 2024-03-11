Pratik sahur tarifleri: Hızlı, pratik ve lezzetli 6 sahur tarifi
Hem doyurucu hem de vaktinizi çok almayan hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik ve sağlıklı sahur tarifleri her zaman kurtarıcı. Sahurda hızlıca hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve kolay bu 6 tarife bayılacaksınız!
Patatesli Pancake
Malzemeler
140 gr patates, haşlanıp büyük parçalar halinde kesilmiş
50 gr un
½ çay kaşığı soda ya da karbonat
3 büyük yumurta
5 yemek kaşığı süt
3 adet ince doğranmış taze soğan
2 çay kaşığı ayçiçek yağı, gerekirse daha fazla ekleyebilirsiniz
Bir parça tereyağı
6 dilim pastırma (servis için)
Aşama 1
Patatesleri büyük bir tencerede tuzlu suya koyun ve yumuşayana kadar kaynatın. 1 dakika soğumaya bırakıp, kurutun, ardından ezin ve tekrar soğumaya bırakın.
Aşama 2
Soğutulmuş püreyi un ve karbonat ile bir kaseye koyup, karıştırın. 1 yumurtayı sütle çırpın, baharatlayın, hepsini kaseye koyun ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Taze soğanı ekleyin, birazını servis için ayırın.
Aşama 3
Yapışmaz bir tavada, yağı ısıtın, ardından 3 krep yapmak için krep hamurunun yarısını kaşıklayın. Her iki tarafı da 1 dakika civarı kızarana kadar pişirin.
Aşama 4
Diğer krepleri hazırlarken fırında sıcak tutun.
Şipşak Krep
Malzemeler
100 gr sade un
2 büyük yumurta
300 ml süt
1 yemek kaşığı bitkisel yağ, ayrıca kızartma için de biraz kullanılacak
Pudra şekeri (isteğe bağlı)
Aşama 1
Bir kaseye veya büyük bir sürahiye 100 gr sade un, 2 büyük yumurta, 300 ml süt, 1 yemek kaşığı ayçiçeği veya bitkisel yağ ve bir tutam tuzu koyun, ardından pürüzsüz bir hamur haline gelinceye kadar çırpın.
Aşama 2
Vaktiniz varsa 30 dakika dinlenmeye bırakın veya hemen pişirmeye başlayın.
Aşama 3
Orta boy bir kızartma tavası veya krep tavasını orta ateşte ayarlayın ve biraz yağlı mutfak kağıdı ile dikkatlice silin.
Aşama 4
Kreplerinizi her iki tarafta da altın rengi olana kadar 1 dakika pişirin, beklerken fırında sıcak tutabilirsiniz.
Aşama 5
Pudra şekeri veya en sevdiğiniz dolgu malzemesi ile servis yapın. Soğuduktan sonra krepleri pişirme kağıdı arasına katlayabilir, ardından streç filme sarabilir, hatta 2 aya kadar dondurucu da saklayabilirsiniz.
Yumurtalı Simit
Malzemeler
50 gr krem peynir
2 simit, ikiye bölünmüş ve hafifçe kızartılmış
100 gr sucuk, dilimler halinde kesilmiş ve pişirilmiş
1 avokado, dilimlenmiş
½ dilim dilimlenmiş limon
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yumurta
Bir tutam kırmızı biber
Aşama 1
Krem peyniri kızarmış simitlerin her iki yarısına da sürün. Sucukları alt yarıya ekleyin, ardından avokadoyu üstüne koyun. Biraz limon suyunu sıkın ve iyice baharatlayın.
Aşama 2
Yağı yapışmaz bir tavada ısıtın. Yumurtaları sıcakken pişirin ve istediğiniz gibi baharatlayın. Yumurtaları her bir simit tabanının üzerine koyun ve her bir yumurta sarısının üzerine kırmızı biber serpin.
Aşama 3
Simitin diğer yarısını da koyarak isterseniz tost makinesinde biraz daha ısıtıp daha sonra servis yapın.
Yoğurtlu Yumurta
Malzemeler
1 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet ince dilimlenmiş soğan
1 adet kırmızı biber, isterseniz çekirdek içi (servis için)
1 küçük ince dilimlenmiş kırmızı biber
8 çeri domates
1 dilim ekşi mayalı ekmek
4 yumurta
2 yemek kaşığı yağsız süt
Küçük demet maydanoz, ince doğranmış
4 yemek kaşığı doğal yoğurt (servis için)
Aşama 1
Tavayı yağlayın ve biraz ısıtın. Soğan, çeri domates, karabiber ve acı biberi karıştırın. Yumuşamaya başlayana kadar pişirin.
Aşama 2
Yumurtaları süt ve maydanozla çırpın, bir başka yağlı tavada pişirin.
Aşama 3
Yoğurtla servis yapın.