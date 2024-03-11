Pratik sahur tarifleri: Hızlı, pratik ve lezzetli 6 sahur tarifi

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Patatesli Pancake

Malzemeler

140 gr patates, haşlanıp büyük parçalar halinde kesilmiş

50 gr un

½ çay kaşığı soda ya da karbonat

3 büyük yumurta

5 yemek kaşığı süt

3 adet ince doğranmış taze soğan

2 çay kaşığı ayçiçek yağı, gerekirse daha fazla ekleyebilirsiniz

Bir parça tereyağı

6 dilim pastırma (servis için)

Aşama 1

Patatesleri büyük bir tencerede tuzlu suya koyun ve yumuşayana kadar kaynatın. 1 dakika soğumaya bırakıp, kurutun, ardından ezin ve tekrar soğumaya bırakın.

Aşama 2

Soğutulmuş püreyi un ve karbonat ile bir kaseye koyup, karıştırın. 1 yumurtayı sütle çırpın, baharatlayın, hepsini kaseye koyun ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Taze soğanı ekleyin, birazını servis için ayırın.

Aşama 3

Yapışmaz bir tavada, yağı ısıtın, ardından 3 krep yapmak için krep hamurunun yarısını kaşıklayın. Her iki tarafı da 1 dakika civarı kızarana kadar pişirin.

Aşama 4

Diğer krepleri hazırlarken fırında sıcak tutun.