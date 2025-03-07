İftar için tatlı tarifleri: Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, pratik 9 tatlı tarifi
Bu 5 pratik tarif, günü lezzetli mi lezzetli bir tatlıyla kapatmak isteyenler için hazırlandı. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, herkesin bayılacağı bu tatlılar, iftar sonrası hem enerjinizi hem de keyfinizi yükseltecek!
Muzlu Güllaç
4-6 kişilik
Hazırlık Süresi: 10 dakika
Pişirme Süresi: Yok
Toplam Süre: 10 dakika + 30 dakika dinlendirme
Malzemeler:
- 5 yaprak güllaç
- 3 su bardağı süt
- 4 yemek kaşığı şeker
- 1 çay kaşığı vanilya
- 2 adet muz
Üzeri için:
• Ceviz veya fındık
Yapılışı:
- Sütü ısıtın, içine şekeri ve vanilyayı ekleyin, karıştırın.
- Güllaç yapraklarını sütle ıslatarak tepsiye dizin.
- İki kat güllaç dizdikten sonra muz dilimlerini ekleyin.
- Kalan güllaç yapraklarını da sütle ıslatarak dizin.
- Üzerine ceviz veya fındık serpip 30 dakika dinlendirerek servis edin. Afiyet olsun.
Çikolatalı Eriyen Kek
Malzemeler
- 100 gr tereyağı
- 100 gr bitter çikolata, doğranmış
- 150 gr kahverengi şeker
- 3 büyük yumurta
- ½ çay kaşığı vanilya özü
- 50 gr sade un
- Sade krema ve meyve (servis etmek için)
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın, kalıpları da yağlayın.
Aşama 2
100 gr tereyağı ve 100 gr doğranmış bitter çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve bir tencere sıcak su üzerine koyun (veya alternatif olarak mikrodalgaya koyun ve 30 saniye aralıklarla düşük bir ayarda eritin) ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. 15 dakika hafifçe soğumaya bırakın.
Aşama 3
Elektrikli el çırpma teli kullanarak 150 gr kahverengi şekerle 3 büyük yumurtayı birer birer karıştırın, ardından bir çay kaşığı vanilya özü ve son olarak 50 gr sade un ekleyin ve karıştırın. Karışımı kaplara bölün.
Aşama 4
Artık karışımı, pişirmeye hazır olana kadar buzdolabına veya dondurucuya koyabilirsiniz. Ortası hafif ılık kalana kadar 16 dakika civarında pişirin. Kontrol etmeyi unutmayın!
Aşama 5
Dikkatlice kaptan çıkarın ve krema ya da meyve ile servis yapın.
Çikolatalı Hurma Dolması
5 kişilik
Hazırlık Süresi: 5 dakika
Pişirme Süresi: Yok (Sadece çikolatayı eritme süresi 1-2 dakika)
Toplam Süre: 5-7 dakika
Malzemeler:
- 10 adet büyük boy hurma
- 50 g bitter çikolata (isteğe bağlı sütlü veya beyaz çikolata da kullanılabilir)
- 1 avuç ceviz veya badem
- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi
- 1 çay kaşığı Antep fıstığı tozu
Yapılışı:
- Hurmaların çekirdeklerini dikkatlice çıkarın ve içini hafifçe açın.
- Her hurmanın içine 1 adet ceviz veya badem yerleştirin.
- Bitter çikolatayı benmari usulü eritin (Bir kaba sıcak su koyup, üzerine başka bir kap içinde çikolatayı koyarak eritin) veya mikrodalgada 20 saniyede bir karıştırarak eritin.
- Hurmaların üzerine eritilmiş çikolatayı kaşık yardımıyla gezdirin veya hurmaları çikolataya batırarak tamamen kaplayın.
- Üzerine Hindistan cevizi veya Antep fıstığı serpip yağlı kağıda dizin.
- Hurmaları buzdolabında 5 dakika dinlendirerek çikolatanın donmasını sağlayın.
- Çikolata sertleşince servis edin. Afiyet olsun.
Çikolatalı Kurabiye
Malzemeler
- 120 gr tereyağı, yumuşatılmış
- 75 gr kahverengi şeker
- 75g pudra şekeri
- 1 orta boy yumurta
- 1 çay kaşığı vanilya özü
- 180 gr sade un
- ½ çay kaşığı karbonat
- 150 gr bitter çikolata, parçalar halinde kesilmiş
Aşama 1
Fırını 180 derecede ısıtın, yağlı kağıtları fırın tepsisine yerleştirin. Tereyağı ve şekeri çok hafif kabarana kadar krema haline getirin, ardından yumurta ve vanilyayı çırpın. Birleştirildikten sonra un, karbonat, çikolata ve yarım çay kaşığı tuzu karıştırın.
Aşama 2
Her biri arasında yayılmaya izin verecek kadar boşluk bırakarak 10 büyük yemek kaşığı halinde, karışımı tepsiye boşaltın. 10-12 dakika veya kenarları sertleşene kadar, ancak ortası hala yumuşak olana kadar pişirin çünkü soğudukça biraz daha sertleşecekler. Sıcak yemeden önce de birkaç dakika tepside soğumaya bırakın veya tamamen soğuması için bir tel rafa aktarın. Hava geçirmez bir kapta üç gün saklayabilirsiniz.