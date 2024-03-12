İftar sonrası için kolayca hazırlayabileceğiniz, pratik 6 harika tatlı tarifi

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Çikolatalı Eriyen Kek



Malzemeler

100 gr tereyağı

100 gr bitter çikolata, doğranmış

150 gr kahverengi şeker

3 büyük yumurta

½ çay kaşığı vanilya özü

50 gr sade un

Sade krema ve meyve (servis etmek için)

Aşama 1

Fırını 200 derecede ısıtın, kalıpları da yağlayın.

Aşama 2

100 gr tereyağı ve 100 gr doğranmış bitter çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve bir tencere sıcak su üzerine koyun (veya alternatif olarak mikrodalgaya koyun ve 30 saniye aralıklarla düşük bir ayarda eritin) ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. 15 dakika hafifçe soğumaya bırakın.

Aşama 3

Elektrikli el çırpma teli kullanarak 150 gr kahverengi şekerle 3 büyük yumurtayı birer birer karıştırın, ardından bir çay kaşığı vanilya özü ve son olarak 50 gr sade un ekleyin ve karıştırın. Karışımı kaplara bölün.

Aşama 4

Artık karışımı, pişirmeye hazır olana kadar buzdolabına veya dondurucuya koyabilirsiniz. Ortası hafif ılık kalana kadar 16 dakika civarında pişirin. Kontrol etmeyi unutmayın!

Aşama 5

Dikkatlice kaptan çıkarın ve krema ya da meyve ile servis yapın.