İftar sonrasına özel, 5 pratik tatlı tarifi
Bu 5 pratik tarif, günü lezzetli mi lezzetli bir tatlıyla kapatmak isteyenler için hazırlandı. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, herkesin bayılacağı bu tatlılar, iftar sonrası hem enerjinizi hem de keyfinizi yükseltecek!
Çikolatalı Kurabiye
Malzemeler
120 gr tereyağı, yumuşatılmış
75 gr kahverengi şeker
75g pudra şekeri
1 orta boy yumurta
1 çay kaşığı vanilya özü
180 gr sade un
½ çay kaşığı karbonat
150 gr bitter çikolata, parçalar halinde kesilmiş
Aşama 1
Fırını 180 derecede ısıtın, yağlı kağıtları fırın tepsisine yerleştirin. Tereyağı ve şekeri çok hafif kabarana kadar krema haline getirin, ardından yumurta ve vanilyayı çırpın. Birleştirildikten sonra un, karbonat, çikolata ve yarım çay kaşığı tuzu karıştırın.
Aşama 2
Her biri arasında yayılmaya izin verecek kadar boşluk bırakarak 10 büyük yemek kaşığı halinde, karışımı tepsiye boşaltın. 10-12 dakika veya kenarları sertleşene kadar, ancak ortası hala yumuşak olana kadar pişirin çünkü soğudukça biraz daha sertleşecekler. Sıcak yemeden önce de birkaç dakika tepside soğumaya bırakın veya tamamen soğuması için bir tel rafa aktarın. Hava geçirmez bir kapta üç gün saklayabilirsiniz.
Çikolatalı Eriyen Kek
Malzemeler
100 gr tereyağı
100 gr bitter çikolata, doğranmış
150 gr kahverengi şeker
3 büyük yumurta
½ çay kaşığı vanilya özü
50 gr sade un
Sade krema ve meyve (servis etmek için)
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın, kalıpları da yağlayın.
Aşama 2
100 gr tereyağı ve 100 gr doğranmış bitter çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaseye koyun ve bir tencere sıcak su üzerine koyun (veya alternatif olarak mikrodalgaya koyun ve 30 saniye aralıklarla düşük bir ayarda eritin) ve pürüzsüz olana kadar karıştırın. 15 dakika hafifçe soğumaya bırakın.
Aşama 3
Elektrikli el çırpma teli kullanarak 150 gr kahverengi şekerle 3 büyük yumurtayı birer birer karıştırın, ardından bir çay kaşığı vanilya özü ve son olarak 50 gr sade un ekleyin ve karıştırın. Karışımı kaplara bölün.
Aşama 4
Artık karışımı, pişirmeye hazır olana kadar buzdolabına veya dondurucuya koyabilirsiniz. Ortası hafif ılık kalana kadar 16 dakika civarında pişirin. Kontrol etmeyi unutmayın!
Aşama 5
Dikkatlice kaptan çıkarın ve krema ya da meyve ile servis yapın.
Havuçlu Kek
Malzemeler
230 ml bitkisel yağ
100 gr yoğurt
4 büyük yumurta
1½ çay kaşığı vanilya özü
½ portakal kabuğu rendesi
265 g un
335 g şeker
2½ çay kaşığı öğütülmüş tarçın
¼ ince rendelenmiş taze hindistan cevizi
265 gr havuç (yaklaşık 3), rendelenmiş
100 gr kuru üzüm veya kuru üzüm
100 gr ceviz, kabaca doğranmış (isteğe bağlı)
Üstü için;
100 gr tereyağı, yumuşatılmış
300 gr pudra şekeri
100 gr yumuşak peynir (labne)
Aşama 1
Fırını 180 derecede ısıtın, iki kek kalıbının tabanını ve yanlarını fırın parşömeniyle yağlayın ve hizalayın. Yağı, yoğurdu, yumurtaları, vanilyayı bir kapta çırpın. Diğer kapta ise un, şeker, tarçın ve hindistan cevizini bir tutam tuzla karıştırın. Topaklanmayı önlemek için kaseyi hafif sallayın.
Aşama 2
Havuç, kuru üzüm ve kullanılıyorsa kuruyemişlerin yarısıyla birlikte ıslak malzemeleri kurumaya bırakın. Birleştirmek için iyice karıştırın, ardından kalıplar arasında bölün.
Aşama 3
25 - 30 dakika veya pastanın ortasına yerleştirilen bir kürdan ya da bıçak ucu temiz çıkana kadar pişirin. Eğer ıslak kek karışımı kürdana yapışırsa, 5 dakika daha pişirin, tekrar kontrol edin. Soğumaya bırakın.
Aşama 4
Krema yapmak için tereyağı ve şekeri pürüzsüz olana kadar çırpın. Yumuşak peynirin ya da labnenin yarısını ekleyin ve tekrar çırpın, ardından kalanını ekleyin (azar azar eklemek kremanın pürüzsüzlüğü için daha iyi olacaktır). Kekleri kaplarından çıkarın ve kremanın yarısı ile üst üste yayarak hazırlayın. Kalan krema ile üstünü süsleyin ve kalan cevizleri de serpmeyi unutmayın.
Yaban Mersinli Muffin
Malzemeler
100 gr tuzsuz tereyağı yumuşatılmış, artı 1 yemek kaşığı eritilmiş (yağlamak için)
140 gr pudra şekeri
2 büyük yumurta
140 gr yoğurt
1 çay kaşığı vanilya özü
2 yemek kaşığı süt
250 gr sade un
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat ya da tekrardan kabartma tozu
125 g paket kuru yaban mersini (veya dondurulmuş olarak kullanın)
Aşama 1
Fırını 200 derecede ısıtın. 12 delikli kek kalıbını hazırlayın. Tereyağı ve pudra şekerini kabarana kadar çırpın. Yumurtaları ekleyin ve 1 dakika çırpın, ardından yoğurt, vanilya özü ve sütü karıştırın. Un, kabartma tozu ve karbonatı ¼ çay kaşığı ince tuzla bir kapta karıştırın, ardından bunu ıslak malzemelere koyun ve tekrar karıştırın. Son olarak yaban mersini içine ekleyin ve karışımı kek kalıpları arasında paylaştırın.
Aşama 2
5 dakika pişirin, ardından fırını 180 dereceye düşürün ve kızarana kadar 15-18 dakika daha pişirin, ortasından kürdanla ya da bıçağın ucuyla kontrol edin.
Aşama 3
10 dakika soğuttuktan sonra afiyetle yiyin. Hava geçirmez bir kapta 3-4 gün saklayabilirsiniz.