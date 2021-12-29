Aşk, para, sağlık: Hande Kazanova'ya göre 2022'nin en şanslı burçları
Aşk, para... 2022 yılının en şansları burçları hangileri olacak? Hande Kazanova, Elele okurları için anlattı... 2022 yılında yüzü gülecek şanslı burçları Kazanova'nın yorumlarıyla dinleyelim.
Elele - Hande Kazanova astro değerlendirme 2022... 2022 yılından hemen önce ünlü Astrolog Hande Kazanova ile yeni yılda burçları nelerin beklediğini konuştuk...
Etkinlikte Elele.com.tr editörü Melisa Altıkatoğlu’nun sorularını yanıtlayan Hande Kazanova bu yılın en şanslı burçlarını, aşk ve para mutlu olacak burçlarını anlattı. Kazanova, 2022 yılına ilişkin burçlara önerilerde de bulundu. Peki bu senenin en şanslı burcu hangisi? Hande Kazanova'dan dinleyelim...