25 Ekim güneş tutulması nerelerden izlenebilecek?

Parçalı Güneş Tutulması, Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Bu videoda ışık alanı gündüzü temsil ediyor. Karanlık alan geceyi temsil eder. Yuvarlatılmış, hareketli gölge ise 25 Ekim'deki parçalı güneş tutulmasının görüleceği alanı gösteriyor. Bu videonun ardından 25 Ekim'deki güneş tutulmasının burçlara etkisi için ilgili makalemize bakabilirsiniz: 25 Ekim Akrep burcunda Güneş Tutulması burçları nasıl etkileyecek? Akrep, koç, boğa ve tüm burçlar

Güneş tutulmasını izlemek için özel üretilmiş, güneş filtresine sahip teleskoplar ya da "Tutulma Gözlüğü" kullanılır. Aksi taktirde filtresiz olarak dürbün, teleskop vb optik bir alet ile Güneş’e doğrudan bakıldığında göz retinası zarar görür.

Ayrıca TÜBİTAK bazı iller için güneş tutulmasının yaşanacağı saatleri şöyle paylaşıyor: