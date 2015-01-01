Karşımıza yeni biri çıktığında burcunu öğrenmek artık ilk sorduğumuz sorulardan biri oldu. Aklimizin icinde “acaba bana uyar mi?” sorularına yanıt ararken danıştığımız zodyaga iliskiler gözünden baktık. Her burç icin olabilecek en iyi uyumları açıkladık, tüm buralar icin ise aşağıdaki tabloda puanlama yaptık.

Koç: Zodyagın en hareketli ve en çok eğlenmeyi seven burçlarından biri olan Koç’lar icin İkizler ve Aslan partneri bol sohbet ve keyifli bir arkadaşlık verecektir. Kova ile idealist fikirleri ve hedefleri gerçekleştirken; Terazi ile çok doğal bir cekim olacaktır, birlikte ben ve biz demeyi öğrenebilirler. Baska bir koç ile her yer alev alabilir. Yay ile uzak yerlere seyahat edip, kendi ufuk alanını genişletecek bilgiler öğrenebilir. Başak ve Akrep ile ise zorlanır, iliski ancak ciddi fedakarlıklar ile yürüyebilir.



Boğa: Hayattan zevk almayı seven Boğa burçları icin Yengeç partneri ev icinde huzurlu, düzenli ve keyifli bir ortam verecektir. Balık ile birbirlerini sanatsal olarak besleyecek ve ilham kaynağı olacaklardır. Akrep ile karşı konulamaz bir cekim ile tensel bir iliski yasarken birbirlerine güvenli ve stabil bir iliski verecektir. Başak partneri aradığı konfor alanını saglamak adına elinden geleni yaparken, Oğlak ile temeli saglam ve güçlü bir partnerlik kurabilirler.

İkizler: Konuşkanlığı ve eğlenmeyi seven İkizler için, Koç ve Aslan ideal bir partner olabilir. Yay ile ufuk alanları genişleyecek, birlikte yeni kültürler, yerler tanıyacak fakat İkizler’in konuları daha yüzeysel ele alması ile Yay’ın en derine inen filozofluğu bazen çatışacaktır. Kova ve Terazi ile rahat bir birliktelik kurulur, arkadaşlık saglam olacaktır, bol sohbet ve kahkahanın olduğu bir partnerlik çıkacaktır.

Yengeç: Aile, yuva, bakmak ve beslemek denilince akla gelen ilk burç olan Yengeç icin kendisini güvenle açabileceği, düzenli, evine düşkün ve duygusal bağ verebilecek bir partner onemlidir. Boğa ve Başak bu konuda ideal bir iliski verecektir. Oğlak ile ise hayattan beklentileri farklı olsa da birbirlerinde eksik olan yönleri tamamlarlar, Oğlak dış dünyada ailesi icin düzeni oturturken Yengeç evin düzenini koruyacaktır, ikisi icin de aile kavramı onemlidir. Akrep ve Balık partnerleri ile duygusal yogunluk ve tutku yasayabilir, burada gereken birbirlerini stabilize edecek ve dengeleyecek bir enerjiyi yakalamalarıdır.

Aslan: Zodyagın kendine güveni en güçlü burcu ile birlikte olabilmek icin karşı tarafın onu alttan alması, bazen sahne onunu ona bırakmalı, ve dengeleyici karakter olması gerekir. Terazi bunun icin idealdir, Kova ise Aslan’i kendi dünyasından çıkartıp başkalarının da yararına calışmayı öğretecektir.

Başak: Başkalarına hayati kolaylaştırmayı seven, düzenli, çalışkan ve idealist Başak icin Boğa ve Oğlak ideal bir partner olacaktır. Balık partneri hayata daha geniş pencereden bakması ile Başak’ın mükemmelliyetçiliğini dengeleyecektir. Akrep ve Yengeç ile ise düzenli ve stabil bir birliktelik kurabilirler, ikisinin de duygusal yonu kuvvetli olacaktır.

Terazi: Zodyagın iliski denilince akla gelen ilk burcu olan Terazi dışarıdan bakılınca herkes ile iliski kurabilir gibi durmasına rağmen en iyi uyumu Aslan, Yay, İkizler ve Kova ile yakalar. Koç ile ateşli bir birliktelik olacaktır. Terazi icin stabil bir iliski kurmak kendi kararsızlığını bırakmaktan geçer, en zor burcu bile yönetebilecek bir duygusal zekaya sahiptir.

Akrep: İlişkilerde manevi güvene en çok onem veren, kendini zor acan, gizemli fakat çok guclu Akrep burçları icin ayni stabilize istegi Boğa, Oğlak ve Başak tarafından sağlanacaktır. Yengeç ile birbirlerini sahiplenen, tutkulu ve duygusal yonu kuvvetli bir birliktelik yasarlar. Aslan ve Koç’un sahne önünde olma dürtüleri Akrep icin tehdit oluşturabilir. Akrep icin onemli olan kendini güvenle acabileceği bir partnerlik yaratmasıdır.

Yay: Bir Yay ile iliski kurabilmek icin uzak yerlere seyahat edebilecek, onun geniş ufuk alanını, her alanla ilgili bir bilgisi ve derinligi olmasını sevecek bir partner gerekir. Aslan, Koç ve Kova bu arzusunu ona verirken, İkizler ile zaman zaman birbirlerini zorlayan fakat tamamlayıcı bir enerji yaratacaklardır. Boğa partneri konfor alanına bağı nedeniyle Yay’ı zorlar, Yengeç ise eve çok bağlı kalabilir.

Oğlak: Bir Oğlak icin hayatinin en büyük önceliği toplumun onu nasıl göreceğine göre yaşamaktır, basarili bir kariyer ve düzgün bir aile hayati tepeye tırmanırken yolunu acacak fırsatlardır. Bu sebeple Koç veya İkizler partneri aradığı düzeni ona veremeyebilir. Başak, Boğa ve Akrep ile ayni gucu ve tatmini elde edecektir. Yengeç ise Oğlak toplumda yer edinmek icin çalışırken, evdeki düzeni saglayacak, yuva hissi vererek birbirlerindeki eksiği tamamlayacaklardır.

Kova: Hayalleri ve idealleri geniş, arkadaşlığa çok onem veren, ve özgürlüğüne en düşkün Kova icin en ideal partner İkizler, Terazi ve Yay’dır. Kova ile yogun bir duygusallık yasanmayabilir, bu nedenle Yengeç ve Akrep partnerleri çok yogun kaçabilir. Aslan ile birbirlerine öğretecek bakış acıları vardır, Kova bazen kendinden çok toplumun idealini düşünürken, Aslan ona kendisini hatırlamayı öğretecektir.

Balık: Zodyagın duygusal yonu en kuvvetli burçlarından olan Balık icin Akrep ve Yengeç çok yogun ve tutkulu bir partnerlik verir. Başak ile aslında aradığını fark edemediği düzeni ve netliği bulacaktır, yer yer ihtiyacı olan sinirler Başak ile hayatına katılabilir. Boğa ve Oğlak ile düzen arayışını bulurken; Koç, Aslan ve Yay ile kendisini arka plana atılıyor ve fedakarlığı sadece o yapıyor gibi hissedebilir.

Burçların birlikteliği bize uyum konusunda yol gösteren onemli bir yol olsa da, iki insan birlikte olmak istedikleri ve emek verdikleri surece hangi burçtan olursa olsunlar her iliskinin yürüyebileceğine inanıyoruz. Yukarıda belirtmediğimiz birliktelikler icin aşağıdaki tablodan fikir edinebilirsiniz.







Lale Boz @laleboz ve SH @astrolojijurnali

