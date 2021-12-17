Beslenme alışkanlıkları doğurganlığı etkiler mi?

Beslenme alışkanlığı hem kadınlarda hem de erkekler de büyük önem taşımaktadır. Günlük pratik hayatımızda beslenmeye zaman ayıramayabiliyor, hızlı geçiştirerek paket ürünleri ve fast-food ürünleri fazla tüketebiliyoruz. Bu durum üreme sistemimizi önemli derecede etkiliyor. Bu yapay gıdalarda doymuş yağ oranları ve GDO’lu maddeler çok fazla bulunmakta. Bu durum yapılan çalışmalarda üremeyi negatif yönde etkilediğini belirlemiştir.

Obezite ve doğurganlık ilişkisi

Fast-food gıda tüketimi obeziteye yol açmaktadır. Bir kadının obez olması demek yumurtasının kalitesiz salgılanmasına, düzensiz adete, yumurta ve spermin buluşmasında birtakım sıkıntılara neden olabilmektedir. Obez bir erkekte de sperm parametrelerinin düştüğünü, zayıfladığında ise eski haline gelebildiğini söyleyebiliriz.

Nelere dikkat edilmelidir?

Aşırı kahve tüketiminin ve özellikle de sigara kullanımının doğurganlık üzerinde büyük bir negatif etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle hem beslenmeye hem de kötü alışkanlıklara dikkat etmek gerekmektedir.

Gebelik planlayan kişilerin sabah, öğle ve akşam yemeklerini düzenli yemeleri, sebze ve meyvelere önem verip mevsiminde tüketmeleri oldukça önemlidir. Sigara kullanımının azaltılması ve alkol kullanılmaması da hem sperm hem de yumurta kalitesini ciddi anlamda etkileyen, bozan ve gebelik oluşmasını negatif yönde etkileyen bir durumdur.