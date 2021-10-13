Gebelik takibi nasıl olmalıdır?

Kadın Hastalıkları, Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Dr. Telce Ayşen Küçükceran, gebelik takibi ile ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı. Küçükceran'ın verdiği bilgiler şöyle: (Bu makalenin ardından hamilelik sözlüğüne de bakabilirsiniz)

İnsan hayatında belki de en güzel şey sağlıklı bir bebek sahibi olmaktır. Bunun da ilk aşaması sağlıklı bir gebelik geçirmektir. Düzenli olarak uzman hekim tarafından takip edilen gebeliklerde bebek ölümleri ve anne problemleri daha az oranda görülmektedir. İdeal olanı gebelik oluşmadan doktor kontrolüne girmektir, ancak plansız bir gebelik ise adet rötarınızı takiben idrar veya kanda gebelik testinde pozitif değer görülmesini takiben seçtiğiniz uzman doktora başvurmalısınız.

Gebelik yaklaşık 40 hafta süren bir süreçtir. Bu süreci bebeğiniz ve kendi adınıza sağlıklı geçirmeniz için doktorunuz tarafından belirlenen takip sıklıklarına uyum göstermelisiniz. Bu takipler genellikle 28. haftaya kadar ayda bir, 28-36 hafta arası 2 haftada bir, 36-40 hafta arazi haftada bir olacak şekilde gittikçe artan sıklıktadır.

Bazı durumlar daha sık kontrol gerektirebilir.

Gebelik şekeri, gebelik tansiyonu, erken doğum tehdidi gibi gebeliğe özgü hastalıklarda veya anneye ait obezite, diyabet, kronik hipertansiyon, astım, lupus gibi hastalıklarda daha sık kontrol gereklidir.

Belirli haftalarda özel testler ve taramalar yapılmaktadır.

İlk kontrolde size ve eşinize güncel veya geçmiş hastalıklarınız, ailenizde veya sizde var olan genetik hastalıklar, önceki gebelikleriniz, geçirdiğiniz ameliyatlar, kan grubunuz, çalışma koşullarınız hakkında ayrıntılı sorular sorar, gerekli testleri isteriz.

Hangi haftada hangi testler yapılmaktadır?

11-13 hafta arasında ilk trimester tarama Perinatoloji uzmanı tarafından yapılır. Bu test sık görülen genetik hastalıklardan olan trizomi 13,18,21’in tarandığı, bebeğin gelişen organlarının varlığına, ense kalınlığına bakılan ayrıntılı bir ultrasonografi taramasıdır. Bunlara ek olarak anne kanına ve bebeğin DNA’sına bakılan NIPT testi de istemekteyiz. NIPT, Down sendrom taramasındaki en güvenilir tarama testidir.

20-21. haftalarda 2. düzey ultrasonografi yine Perinatoloji uzmanı tarafından yapılır. Bu ultrasonda bebeğe ait yapısal sakatlıklar tespit edilmeye çalışılır. Ayrıntılı kalp, beyin incelemesi ve rahim ağzı uzunluğunun ölçümü de bu haftada yapılır.

24-28. hafta arası her anneye 50 gram şeker tarama testi yapılır. Bu test gebelik şekerine ait tarama testidir. Test yüksek değer bildirirse tanı testi olan 100 gram şeker yükleme testi yapılır.

26-30 hafta arası gebeliğin en önemli ayı olarak kabul edilir.

Günümüzde yenidoğan hizmetlerindeki gelişmeler 24 haftadan itibaren bebekleri yaşatmaya uygun olsa da bebeklerde erken doğuma bağlı istenmeyen hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu haftalarda bebeğin sağlıkla geliştiği her hafta çok önemlidir. Bebeklerde gelişme geriliği en sık bu haftalarda görülür, dolayısıyla gelişime dikkat edilmelidir.

34 haftadan sonra genel bir rahatlama yaşanabilir, bebekler bu haftada doğduğunda halen prematüre olsa da yukarıda bahsettiğim erken doğum komplikasyonları açısından daha az risklidir.

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