100 Kamasutra Pozisyonu

2 / 99

EROTİK V

Erotik V pozisyonu kadının biraz akrobatik olmasını gerektirir. Kadın masa ya da benzeri bir eşyanın köşesine oturur ve erkek kadının önünde ayakta durur. Erkeğin birleşmeyi sağlayabilecek aynı hizaya gelebilmesi için dizlerini hafifçe kırması gerekebilir. Kadın her iki kolunu da erkeğin boynuna dolar ve sonrasında önce sağ ve ardından sol bacağını erkeğin omuzlarına koyarak tam bir V biçimini alır. Bu pozisyonda kadın erkeğin ritmine sadık kalır. Çiftlerin yüz yüze oldukları için birbirleri ile göz teması kurabilecekleri bir pozisyondur.