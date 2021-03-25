100 Kamasutra Pozisyonu
Kimilerine göre, Hindistan kökenli bir yaşam tarzı, kimilerine göre sadece cinsel birleşme yolu... Hintçe 'zevkin kitabı' anlamına gelen Kamasutra'nın amaçları arasında çiftler arasındaki dengeyi sağlama da var. En iyi seks pozisyonları nelerdir? sorusu için Elele arşivinden 100 Kamasutra pozisyonu
En iyi seks pozisyonları nelerdir? Bir tür yaşama sanatı olarak nitelendirilen ve çiftleri hazzın doruklarına ulaştırmayı hedefleyen 100 Kamasutra pozisyonunu keşfetmeye ne dersiniz? Cinsel hayatınıza hareket katacak 100 Kamasutra pozisyonu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar Elele arşivinden burada...
EROTİK V
Erotik V pozisyonu kadının biraz akrobatik olmasını gerektirir. Kadın masa ya da benzeri bir eşyanın köşesine oturur ve erkek kadının önünde ayakta durur. Erkeğin birleşmeyi sağlayabilecek aynı hizaya gelebilmesi için dizlerini hafifçe kırması gerekebilir. Kadın her iki kolunu da erkeğin boynuna dolar ve sonrasında önce sağ ve ardından sol bacağını erkeğin omuzlarına koyarak tam bir V biçimini alır. Bu pozisyonda kadın erkeğin ritmine sadık kalır. Çiftlerin yüz yüze oldukları için birbirleri ile göz teması kurabilecekleri bir pozisyondur.
AT BİNME
At binme pozisyonu erkeğin altta, kadının üstte olduğu bir pozisyondur. Bu pozisyonda erkek zemine bağdaş kurarak oturur ve kollarını geriye alıp ellerini zemine koyarak vücudunun dengeli durabilmesini sağlar. Kadın erkeğin kucağına ata biner gibi oturur ve birleşme bu şekilde sağlanır. Kadın erkeğin başını kolları arasına alarak dengesini sağlar. At binme pozisyonunda birleşmenin hızını ve derinliğini kadın belirler. Erkek zorlandığı durumda sırtını duvara yaslayarak dengesini sağlayabilir. Çiftlerin yüz yüze oldukları ve birbirleriyle göz teması kurabildikleri bir pozisyondur.
CATHERINE TEKERLEĞİ
Catherine Tekerleği biraz karmaşık ama keyifli bir pozisyondur. Çiftlerin biraz esnek olmasını gerektirebilir. İlk olarak kadınla erkek karşı karşıya otururlar ve kadın bacaklarını erkeğin gövdesine dolar. Sonrasında erkek birleşmeyi sağlar ve tek bacağını kadının vücuduna dolayarak kadının aldığı pozisyonu rahatlıkla korumasına yardımcı olur. Kadının kendisini dengede tutabilmesi için kollarını arkaya atarak ellerini zemine koyması gerekir. Erkek ise zemine koyduğu dirseğinden destek alır. Çiftlerin yüz yüze oldukları bir pozisyondur. Kadınla erkek birleşme sırasında göz teması kurabilir.