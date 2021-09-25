Bazıları 'stick' sever: Öne çıkan en iyi 12 stick aydınlatıcı

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Neden seviyoruz?

Işıl ışıl parlayan bir cilt makyajının olmazsa olmazı olan stick higlighter’ların birinci görevi yüzümüzün T bölgesini aydınlatmak. Elmacık kemiklerinde hatta göz kapağında bile kullanabilirsiniz. Yüzümüze doğal bir aydınlık veren stick’ler pratik, kolay taşınıyor, dökülme ya da kırılma riski taşımıyor. Kremsi yapıları sayesinde ciltle hızla uyum sağlıyor, kolayca sürülüyor ve yayılıyorlar.